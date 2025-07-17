"Оставили без слов": тысяча тарантулов пытались попасть в Германию в коробках для тортов

В Германии таможенники обнаружили около 1500 ядовитых тарантулов, которые были спрятаны в коробках, в которых должен был быть шоколадный торт.

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Такой пакет был адресован для отправки из Вьетнама в Северный Рейн-Вестфалию на западе Германии, пишет The Washington Post.

Представители аэропорта Кельн-Бонн почувствовали "заметный запах", который не соответствовал заявленному содержимому. Его было ощутимо из одной из упаковок, когда ее открыли.

Пресс-секретарь Главного таможенного управления Кельна Майя Лей отметила, что большинство контрабандных тарантулов были живы, когда их нашли. Те, что выжили, были переданы под уход профессионалов.

"Наиболее шокирующим является то, что люди стремятся получить прибыль за счет благополучия животных. Очень обидно, что так много животных не выжило", — отметила Лей.

В то же время она не смогла сказать, сколько именно тарантулов погибло.

По ее словам, лицо, которое отправило посылку, было найдено около трех недель назад, сейчас ему вручили подозрение.

"Тот факт, что некоторые паукообразные погибли, нарушает немецкие нормы по защите животных", — говорится в пресс-релизе таможенного управления.

Кроме того, уголовное производство ведется и против получателя посылки в Зауэрланде.

"Мои коллеги в аэропорту регулярно удивляются содержимому запрещенных посылок со всего мира, но обнаружение около 1500 маленьких пластиковых контейнеров с молодыми тарантулами в этой посылке оставили без слов даже самых опытных из них. Это чрезвычайное изъятие для немецкой таможни", — отметил другой представитель главного таможенного управления Кельна Йенс Аланд.

Напомним, семья 5 лет жила в доме с тысячами пауков, сотни из которых ядовиты.

Фокус также писал о том, как женщина неудачно пыталась убить ядовитого паука.