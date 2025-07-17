"Залишили без слів": тисяча тарантулів намагались потрапити до Німеччини у коробках для тортів

У Німеччині митники виявили близько 1500 отруйних тарантулів, які були заховані в коробках, в яких мав бути шоколадний торт.

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Такий пакунок було адресовано для відправлення з В'єтнаму до Північного Рейну-Вестфалії на заході Німеччини, пише The Washington Post.

Представники аеропорту Кельн-Бонн відчули "помітний запах", який не відповідав заявленому вмісту. Його було відчутно з однієї з упаковок, коли її відкрили.

Речниця Головного митного управління Кельна Мая Лей наголосила, що більшість контрабандних тарантулів були живі, коли їх знайшли. Ті, що вижили, були передані під догляд професіоналів.

"Найбільш шокуючим є те, що люди прагнуть отримати прибуток за рахунок добробуту тварин. Дуже прикро, що так багато тварин не вижило", — зауважила Лей.

Водночас вона не змогла сказати, скільки саме тарантулів загинуло.

За її словами, особу, яка відправила посилку, було знайдено близько трьох тижнів тому, наразі їй вручили підозру.

"Той факт, що деякі павукоподібні загинули, порушує німецькі норми щодо захисту тварин", — йдеться в пресрелізі митного управління.

Крім того, кримінальне провадження ведеться й проти отримувача посилки в Зауерланді.

"Мої колеги в аеропорту регулярно дивуються вмісту заборонених посилок з усього світу, але виявлення близько 1500 маленьких пластикових контейнерів з молодими тарантулами в цій посилці залишили без слів навіть найдосвідченіших з них. Це надзвичайне вилучення для німецької митниці", — наголосив інший представник головного митного управління Кельна Єнс Аланд.

Нагадаємо, родина 5 років жила в будинку з тисячами павуків, сотні з яких отруйні.

Фокус також писав про те, як жінка невдало намагалася вбити отруйного павука.