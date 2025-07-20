"День змій": львівські митники виявили несподіваного екзотичного мандрівника у багажнику автомобіля

Працівники митниці у Шегинях під час огляду автомобіля Mercedes виявили у багажнику екзотичного гостя — королівського пітона. Цікаво, що на особливу знахідку вони натрапили за день після відзначення Всесвітнього дня змій.

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Інцидент відбувся через день після відзначення Всесвітнього дня змій, який відбувся 16 липня. Водій автомобіля Mercedes, 45-річний чоловік, що родом із Дніпропетровської області, для проходження митного контролю обрав смугу "зелений коридор". Вона призначена для переміщення тих речей, що не підлягають обов'язковому декларуванню.

Працівники митниці взялися оглядати автомобіль і заглянули у багажне відділення. Там їхню увагу привернула коробка: у ній і перебував екзотичний плазун — королівський пітон.

Плазун сягав довжиною 45 сантиметрів і не притаманний для нашого регіону.

За фактом перевезення пітона на чоловіка було складено адміністративний протокол відповідно до частини 3 статті 471 Митного кодексу України. Порушення цієї частини тягне за собою накладення штрафу у розмірі трьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією таких товарів або ж без неї.

Екзотичного мандрівника львівські митники вилучили та передали у надійні руки — до Львівського міського еколого-натуралістичного центру для подальшого утримання.

Де живуть королівські пітони

Королівські пітони живуть в Західній та Центральній Африці, зокрема часто їх можна побачити у Сенегалі, Гамбії, Нігерії, Камеруні, Центральноафриканській Республіці, Південному Судані та Уганді. Природним середовищем для цих плазунів є тропічні ліси, савани та болота.

Упродовж останніх років, коли трапився "бум" на заведення екзотичних улюбленців, королівських пітонів почали заводити люди вдома. Як свідчить портал e-pet, ці плазуни володіють спокійним та врівноваженим характером, що й приваблює любителів екзотики. До того ж вони рідко виявляють агресію і швидко звикають до людей.

Нагадаємо, 18 липня у Волинській митниці розповіли, як жінка під виглядом ковбаси намагалася ввезти до України техніку Apple та люксові сумки.

Також 17 липня у The Washington Post поділилися історією, як тисяча тарантулів намагалися потрапити до Німеччини у коробках для тортів.