Жара возвращается: где в Украине в начале недели будет +36

Начало новой недели принесет в Украину грозовые дожди и потепление местами до +36 градусов.

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В понедельник, 21 июля, температура воздуха будет +24+29 градусов, а в Черниговской и Сумской областях будет чуть прохладнее – около +20+23 градусов, сообщает синоптик Наталья Диденко.

Теплее всего, +30+33 градуса, ожидается на юге Украины, в юго-восточной части и Днепропетровщине.

Что касается дождей, то они с грозами пройдут в северной части Украины (влияние циклона). В ближайшую ночь локальные грозовые дожди возможны на западе и в центре, – отмечает синоптик.

В понедельник вечером дожди могут пройти в Харьковской области.

В Киеве начало недели отметится кратковременным дождем, местами с грозой. Температура воздуха составит в течение дня +24+26 градусов.

Погода на 21 июля

22 июля в большинстве областей Украины, кроме западной части, ожидается температурный скачок.

По словам Диденко, температура воздуха будет составлять во вторник +29+34 градуса, на юге и юго-востоке +32+36 градусов. Лишь в западных областях ожидается 22 июля +23+27 градусов.

Погода на 22 июля

В среду, 23 июля, температура выше 30 градусов сохранится на юге и юго-востоке Украины.

Погода на 23 июля

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