Поддержите нас UA
UA
Разделы
Материалы
Поддержите нас
Украина

Жара возвращается: где в Украине в начале недели будет +36

температура воздуха, жара
Лето в самом разгаре, и температура воздуха – тоже | Фото: 24 Канал

Начало новой недели принесет в Украину грозовые дожди и потепление местами до +36 градусов.

Related video

В понедельник, 21 июля, температура воздуха будет +24+29 градусов, а в Черниговской и Сумской областях будет чуть прохладнее – около +20+23 градусов, сообщает синоптик Наталья Диденко.

Теплее всего, +30+33 градуса, ожидается на юге Украины, в юго-восточной части и Днепропетровщине.

Что касается дождей, то они с грозами пройдут в северной части Украины (влияние циклона). В ближайшую ночь локальные грозовые дожди возможны на западе и в центре, – отмечает синоптик.

В понедельник вечером дожди могут пройти в Харьковской области.

В Киеве начало недели отметится кратковременным дождем, местами с грозой. Температура воздуха составит в течение дня +24+26 градусов.

Погода на 21 июля
Погода на 21 июля

22 июля в большинстве областей Украины, кроме западной части, ожидается температурный скачок.

По словам Диденко, температура воздуха будет составлять во вторник +29+34 градуса, на юге и юго-востоке +32+36 градусов. Лишь в западных областях ожидается 22 июля +23+27 градусов.

Погода на 22 июля
Погода на 22 июля

В среду, 23 июля, температура выше 30 градусов сохранится на юге и юго-востоке Украины.

Погода на 23 июля
Погода на 23 июля

Ранее Фокус писал, что олимпийский чемпион погиб от удара молнии.

Мы также писали, почему солнечный свет, по мнению социолога, создает нам хорошее настроение.