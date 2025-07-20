Спека повертається: де в Україні на початку тижня буде +36

Початок нового тижня принесе в Україну грозові дощі та потепління місцями до +36 градусів.

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У понеділок, 21 липня, температура повітря буде +24+29 градусів, а в Чернігівській і Сумській областях буде трохи прохолодніше — близько +20+23 градусів, повідомляє синоптик Наталка Діденко.

Найтепліше, +30+33 градуси, очікується на півдні України, у південно-східній частині та Дніпропетровщині.

Щодо дощів, то вони з грозами пройдуть у північній частині України (вплив циклону). Найближчої ночі локальні грозові дощі можливі на заході та в центрі, — зазначає синоптик.

У понеділок увечері дощі можуть пройти в Харківській області.

У Києві початок тижня відзначиться короткочасним дощем, місцями з грозою. Температура повітря становитиме протягом дня +24+26 градусів.

Погода на 21 липня

22 липня в більшості областей України, крім західної частини, очікується температурний стрибок.

За словами Діденка, температура повітря становитиме у вівторок +29+34 градуси, на півдні та південному сході +32+36 градусів. Лише в західних областях очікується 22 липня +23+27 градусів.

Погода на 22 липня

У середу, 23 липня, температура вище 30 градусів збережеться на півдні та південному сході України.

Погода на 23 липня

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