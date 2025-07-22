Проверяют в ТЦК: полиция задержала мужчину, который издевался над собакой на Ровненщине, потому что та съела его обед

21 июля правоохранители наткнулись на видео в соцсетях, где злоумышленник издевался над собакой, швыряя ее в лунку. Полиция установила имя обидчика — им оказался 35-летний работник предприятия по добыче янтаря.

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Он издевался над животным в пьяном состоянии, потому что оно съело его обед. На видео, обнародованном в соцсетях, злоумышленник швырял собаку в лунку на клондайке. Подробности дела рассказали на Facebook-странице полиции Ровненской области вечером 21 июля.

35-летний работник предприятия по добыче янтаря — житель села Чабель Сарненского района Ровненской области. Когда правоохранители задержали его, тот объяснил, что вел себя так с животным, потому что был пьян, а собака съела его обед.

Полицейские также нашли собаку, над которой издевался злоумышленник. Животное изъяли и передали ветеринару, который обследовал пса и сообщил, что с ним все в порядке.

Полиция изъяла собаку, над которой издевался житель Ровненской области

После задержания злоумышленника отправили на прохождение проверки в местном ТЦК. Также они обнаружили, что предприятие, на территории которого произошел инцидент, является законным, а собака была одним из нескольких бездомных животных, которыми занимается предприниматель. После обследования у ветеринара пса вернули владельцу.

По факту жестокого обращения с животными следователи внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по части 1 статьи 299 Уголовного кодекса Украины. Следствие по делу продолжается, 35-летнему злоумышленнику, в соответствии с санкциями, которые предусматривает эта часть статьи УКУ, ему грозит лишение свободы сроком от 2 до 3 лет.

Также полицейские установили личности тех, кто находился рядом с мужчиной во время его издевательств. Их было видно на кадрах. С ними работают правоохранители.

Напомним, 18 июля Фокус рассказал историю, как мама откормила малыша до 10 килограммов, после чего ее начали обвинять в жестоком обращении с ребенком.

Также 20 июля стало известно, что в Одессе сотрудников ТЦК подозревают в избиении врача из Харькова: ему сломали ребра.