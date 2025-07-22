Проходить перевірку у ТЦК: поліція затримала чоловіка, який знущався із собаки на Рівненщині, бо той з'їв його обід

21 липня правоохоронці натрапили на відео у соцмережах, де зловмисник знущався з собаки, жбурляючи її в лунку. Поліція встановила ім'я кривдника — ним виявився 35-річний працівник підприємства з видобутку бурштину.

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Він знущався з тварини у п'яному стані, бо вона з'їла його обід. На відео, оприлюдненому у соцмережах, зловмисник жбурляв собаку у лунку на клондайку. Подробиці справи розповіли на Facebook-сторінці поліції Рівненської області увечері 21 липня.

35-річний працівник підприємства з видобутку бурштину — мешканець села Чабель Сарненського району Рівненщини. Коли правоохоронці затримали його, той пояснив, що поводився так із твариною, бо був п'яним, а собака з'їв його обід.

Поліціянти також знайшли собаку, з якого знущався зловмисник. Тварину вилучили та передали ветеринару, який обстежив пса та повідомив, що із ним все в порядку.

Поліція вилучила собаку, з якого знущався мешканець Рівненщини

Після затримання зловмисника відправили на проходження перевірки у місцевому ТЦК. Також вони виявили, що підприємство, на території якого трапився інцидент, є законним, а собака був одним із кількох бездомних тварин, якими опікується підприємець. Після обстеження у ветеринара пса повернули власнику.

За фактом жорстокого поводження із тваринами слідчі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 299 Кримінального кодексу України. Слідство у справі продовжується, 35-річному зловмиснику, відповідно до санкцій, які передбачає ця частина статті ККУ, йому загрожує позбавлення волі строком від 2 до 3 років.

Також поліціянти встановили особи тих, хто перебував поруч із чоловіком під час його знущань. Їх було видно на кадрах. З ними працюють правоохоронці.

Нагадаємо, 18 липня Фокус розповів історію, як мама відгодувала малюка до 10 кілограмів, після чого їй почали закидати жорстоке поводження з дитиною.

Також 20 липня стало відомо, що в Одесі співробітників ТЦК підозрюють у побитті лікаря з Харкова: йому зламали ребра.