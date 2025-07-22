Поразит контрастами: синоптик удивила прогнозом погоды на 22 июля

В Украину вернется жара вместе с грозовыми дождями и шквальным ветром. В некоторых областях воздух разогреет до +36 градусов.

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В Украине 22 июля ожидается жаркая погода, температура воздуха на юге, местами на востоке и в центральных областях поднимется до +36 градусов. Такой прогноз привела синоптик Наталья Диденко.

В северных областях ожидается до +32 градусов, а центральной части будет свежее — около +29 градусов.

По словам Диденко, жара обойдет западную Украину, где температура будет в пределах от +24 до +28 градусов. Однако в регионе стоит ожидать грозовые дожди, которые начнутся днем и пройдут до вечера.

В течение дня осадки дойдут до северных и центральных областей, дожди с грозами 23 июля вероятны в Одесской и Николаевской областях.

При грозах возможны сильные ливни, шквальный ветер и град. На остальной территории Украины — без осадков, заметила специалист.

Погода УНИАН сообщает также о дождях и грозах в Винницкой и Черкасской областях. В Херсоне и в Николаеве может быть днем до +35 градусов жары.

Жара в Украине уменьшится к середине недели

Погода в Киеве 22 июля

В Киеве сегодня будет жаркая погода, днем синоптик прогнозирует до +30 градусов. Сухая погода продержится большую часть дня, а вечером в столице пройдут грозовые дожди, с ливнем и шквальным ветром.

В целом жара уменьшится к середине недели, но ближе к ее завершению она снова "подкрутит градусы". Максимальная температура ожидается на юге, в большей части восточных регионов и в Днепропетровской области.

Напомним, в Украину придет резкое похолодание после длительной жары. К августу температура воздуха может упасть до +13 градусов.

Вечером 12 июля в Харькове и Днепре были шквальные ветры и проливные дожди. Из-за этого в городах были перебои с электроснабжением и затоплены улицы