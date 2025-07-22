Вразить контрастами: синоптик здивувала прогнозом погоди на 22 липня

В Україну повернеться спека разом із грозовими дощами та шквальним вітром. У деяких областях повітря розігріє до +36 градусів.

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В Україні 22 липня очікується спекотна погода, температура повітря на півдні, місцями на сході та в центральних областях підніметься до +36 градусів. Такий прогноз навела синоптик Наталка Діденко.

У північних областях очікується до +32 градусів, а в центральній частині буде свіжіше — близько +29 градусів.

За словами Діденка, спека омине західну Україну, де температура буде в межах від +24 до +28 градусів. Однак у регіоні варто очікувати грозові дощі, які почнуться вдень і пройдуть до вечора.

Протягом дня опади дійдуть до північних і центральних областей, дощі з грозами 23 липня ймовірні в Одеській і Миколаївській областях.

Під час гроз можливі сильні зливи, шквальний вітер і град. На решті території України — без опадів, зауважила фахівець.

Погода УНІАН повідомляє також про дощі та грози у Вінницькій та Черкаській областях. У Херсоні та в Миколаєві може бути вдень до +35 градусів спеки.

Спека в Україні зменшиться до середини тижня

Погода в Києві 22 липня

У Києві сьогодні буде спекотна погода, вдень синоптик прогнозує до +30 градусів. Суха погода протримається більшу частину дня, а ввечері в столиці пройдуть грозові дощі, зі зливою та шквальним вітром.

Загалом спека зменшиться до середини тижня, але ближче до його завершення вона знову "підкрутить градуси". Максимальна температура очікується на півдні, у переважній частині східних регіонів і в Дніпропетровській області.

Нагадаємо, в Україну прийде різке похолодання після тривалої спеки. До серпня температура повітря може впасти до +13 градусів.

Увечері 12 липня в Харкові та Дніпрі були шквальні вітри та проливні дощі. Через це в містах були перебої з електропостачанням і затоплені вулиці