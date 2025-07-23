Магнитные бури, жара и грозы: какой будет погода в Украине в ближайшие дни, — Диденко

В Украине продолжается период жаркой погоды с локальными грозами и порывистым ветром в восточных областях. К этому добавляются магнитные бури, которые могут ухудшить самочувствие метеозависимых людей.

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Сегодня, 23 июля, в Украине фиксируются мощные магнитные бури, которые могут повлиять на самочувствие чувствительных людей, сообщает синоптик Наталья Диденко.

Погода 24 июля в Украине

Завтра, 24 июля, в Украине будет преобладать сухая и жаркая погода, но в некоторых регионах ожидаются локальные грозовые дожди. Небольшие осадки пройдут в Сумской, Тернопольской, Хмельницкой областях, а вечером — на Львовщине.

Особое внимание стоит обратить на восточные области, где прогнозируют штормовые порывы северо-западного ветра.

Температура по регионам:

Север, запад, центр: +25...+29 градусов

Восток, центр (местами): +28...+32 градуса

Юг: +29...+34 градусов

Погода в Киеве

В Киеве 24 июля без осадков, температура воздуха составит +27...+29 градусов. Ветер порывистый, но без экстремальных значений.

Ближайший дождь в столице — вечером 25 июля. К тому времени погода будет теплой и сухой:

Днем: +28...+30 градусов

Вечером: +24...+25 градусов

Сегодня: без осадков, умеренный ветер

Юг Украины: прогноз погоды: прогноз погоды

На Юге сохраняется длительное отсутствие осадков. В ближайшие дни дождей там не прогнозируют, лишь в ночь на 28-29 июля возможно небольшое количество осадков в Одесской области.

Напомним, 22 июля в Одессе произошла непогода, попадали деревья, частично исчез свет. Затопило даже самую знаменитую улицу Одессы — Дерибасовскую.

Фокус также писал, что 22 июля мощный ливень накрыл также и Киев. В результате непогоды в столице попадали деревья, а улицы кое-где превратились в реки. Судя по фото и видео, которые появились в соцсетях, особенно сильный ливень был на Подоле. Кроме того, на улице Глубочицкой из-за урагана упал строительный кран.