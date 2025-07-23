Магнітні бурі, спека та грози: якою буде погода в Україні найближчі дні, – Діденко

В Україні триває період спекотної погоди з локальними грозами та поривчастим вітром у східних областях. До цього додаються магнітні бурі, які можуть погіршити самопочуття метеозалежних людей.

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Сьогодні, 23 липня, в Україні фіксуються потужні магнітні бурі, які можуть вплинути на самопочуття чутливих людей, повідомляє синоптикиня Наталка Діденко.

Погода 24 липня в Україні

Завтра, 24 липня, в Україні переважатиме суха та спекотна погода, але в деяких регіонах очікуються локальні грозові дощі. Невеликі опади пройдуть на Сумщині, Тернопільщині, Хмельниччині, а ввечері — на Львівщині.

Особливу увагу варто звернути на східні області, де прогнозують штормові пориви північно-західного вітру.

Температура по регіонах:

Північ, захід, центр: +25…+29 градусів

Схід, центр (місцями): +28…+32 градусів

Південь: +29…+34 градусів

Погода в Києві

У Києві 24 липня без опадів, температура повітря становитиме +27…+29 градусів. Вітер поривчастий, але без екстремальних значень.

Найближчий дощ у столиці — ввечері 25 липня. До того часу погода буде теплою та сухою:

Вдень: +28…+30 градусів

Ввечері: +24…+25 градусів

Сьогодні: без опадів, помірний вітер

Південь України: прогноз погоди

На Півдні зберігається тривала відсутність опадів. У найближчі дні дощів там не прогнозують, лише в ніч на 28–29 липня можлива невелика кількість опадів на Одещині.

Нагадаємо, 22 липня в Одесі сталася негода, попадали дерева, частково зникло світло. Затопило навіть найзнаменитішу вулицю Одеси — Дерибасівську.

Фокус також писав, що 22 липня потужна злива накрила також і Київ. Унаслідок негоди в столиці попадали дерева, а вулиці подекуди перетворилися на річки. Судячи з фото і відео, які з'явилися в соцмережах, особливо сильна злива була на Подолі. Крім того, на вулиці Глибочицькій через ураган упав будівельний кран.