Вспышка кори зафиксирована в Украине: где наивысшие показатели заболеваемости

1196 случаев заболевания корью зарегистрировано в Украине за первые шесть месяцев 2025 года, что более чем в 11 раз выше за аналогичный период прошлого года.

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Это заболевание отличается высококонтагиозностью, из-за чего один больной человек способен заразить множество других, рассказал заместитель гендиректора Центра общественного здоровья Алексей Даниленко в эфире "Суспільне".

По его словам, корь циклична, и через определенное время наблюдается рост заболеваемости.

"Например, через каждые 5-6 лет после того как накопляются определенные прослойки неимунных детей, это ведет к росту уровня заболеваемости корью", – объяснил гость эфира.

Сейчас самые высокие показатели заболеваемости в Черновицкой, Закарпатской, Ивано-Франковской, Одесской и Винницкой областях. По словам эксперта, это, в том числе обусловлено и тем, что рост больных корью увеличивается в странах, с которыми граничит Украина, – Румынии, Венгрии, Молдове. Поэтому неудивительно, что именно в приграничных областях зафиксировано наибольшее количество заболевших.

Вакцинация как защита от кори

Главным и единственным эффективным способом профилактики кори является вакцинация. Ее обязательно нужно проводить детям. Сейчас уровень вакцинации недостаточный: только 83,4% детей получили вторую дозу вакцины КПК, тогда как для коллективного иммунитета требуется не менее 95%.

Вакцинация формирует специфический иммунитет, в результате чего организм человека становится нечувствительным к заболеванию. Согласно календарю в Украине, в 12 месяцев проводят первую прививку от кори, а в 6 лет — плановую ревакцинацию. Эти две дозы вакцины обеспечивают защиту организма от кори.

Многие родители сознательно отказываются делать прививки детям, что не способствует развитию иммунитета от этой болезни.

Вакцинацию от кори проводят два раза, начиная с 12-15 месяцев жизни ребенка Фото: МОЗ

Течение кори индивидуально как у детей, так и у взрослых, а лечение симптоматическое, поскольку лекарств от этой болезни нет. Главная опасность кори – в ее осложнениях.

"Самые распространенные пневмония, энцефалит, отит, осложнения со стороны других органов", – рассказал Даниленко.

Первые проявления кори зачастую напоминают ОРВИ: высокая температура, могут быть конъюнктивит или ринит. Такие симптомы могут продолжаться до семи дней.

"За четыре дня до высыпания больной начинает выделять вирус, и он может быть источником инфекции. На более поздних этапах могут появиться белые пятна на внутренней поверхности щек, потом поэтапные высыпания: начиная с головы, потом на тело и ноги", – продолжил специалист.

Он не рекомендует заниматься самолечением, поскольку можно только усугубить ситуацию, и советует при первых симптомах даже ОРВИ обращаться к семейному врачу, который и направит в случае необходимости на стационарное лечение, поскольку корь очень заразаная.

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