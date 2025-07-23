Вспышка кори зафиксирована в Украине: где наивысшие показатели заболеваемости
1196 случаев заболевания корью зарегистрировано в Украине за первые шесть месяцев 2025 года, что более чем в 11 раз выше за аналогичный период прошлого года.
Это заболевание отличается высококонтагиозностью, из-за чего один больной человек способен заразить множество других, рассказал заместитель гендиректора Центра общественного здоровья Алексей Даниленко в эфире "Суспільне".
По его словам, корь циклична, и через определенное время наблюдается рост заболеваемости.
"Например, через каждые 5-6 лет после того как накопляются определенные прослойки неимунных детей, это ведет к росту уровня заболеваемости корью", – объяснил гость эфира.
Сейчас самые высокие показатели заболеваемости в Черновицкой, Закарпатской, Ивано-Франковской, Одесской и Винницкой областях. По словам эксперта, это, в том числе обусловлено и тем, что рост больных корью увеличивается в странах, с которыми граничит Украина, – Румынии, Венгрии, Молдове. Поэтому неудивительно, что именно в приграничных областях зафиксировано наибольшее количество заболевших.
Вакцинация как защита от кори
Главным и единственным эффективным способом профилактики кори является вакцинация. Ее обязательно нужно проводить детям. Сейчас уровень вакцинации недостаточный: только 83,4% детей получили вторую дозу вакцины КПК, тогда как для коллективного иммунитета требуется не менее 95%.
Вакцинация формирует специфический иммунитет, в результате чего организм человека становится нечувствительным к заболеванию. Согласно календарю в Украине, в 12 месяцев проводят первую прививку от кори, а в 6 лет — плановую ревакцинацию. Эти две дозы вакцины обеспечивают защиту организма от кори.
Многие родители сознательно отказываются делать прививки детям, что не способствует развитию иммунитета от этой болезни.
Течение кори индивидуально как у детей, так и у взрослых, а лечение симптоматическое, поскольку лекарств от этой болезни нет. Главная опасность кори – в ее осложнениях.
"Самые распространенные пневмония, энцефалит, отит, осложнения со стороны других органов", – рассказал Даниленко.
Первые проявления кори зачастую напоминают ОРВИ: высокая температура, могут быть конъюнктивит или ринит. Такие симптомы могут продолжаться до семи дней.
"За четыре дня до высыпания больной начинает выделять вирус, и он может быть источником инфекции. На более поздних этапах могут появиться белые пятна на внутренней поверхности щек, потом поэтапные высыпания: начиная с головы, потом на тело и ноги", – продолжил специалист.
Он не рекомендует заниматься самолечением, поскольку можно только усугубить ситуацию, и советует при первых симптомах даже ОРВИ обращаться к семейному врачу, который и направит в случае необходимости на стационарное лечение, поскольку корь очень заразаная.
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