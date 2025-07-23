Спалах кору зафіксовано в Україні: де найвищі показники захворюваності
1196 випадків захворювання на кір зареєстровано в Україні за перші шість місяців 2025 року, що більш ніж в 11 разів вище за аналогічний період минулого року.
Це захворювання вирізняється висококонтагіозністю, через що одна хвора людина здатна заразити безліч інших, розповів заступник гендиректора Центру громадського здоров'я Олексій Даниленко в ефірі "Суспільне".
За його словами, кір циклічний, і через певний час спостерігається зростання захворюваності.
"Наприклад, через кожні 5-6 років після того, як накопичуються певні прошарки неімунних дітей, це веде до зростання рівня захворюваності на кір", — пояснив гість ефіру.
Наразі найвищі показники захворюваності в Чернівецькій, Закарпатській, Івано-Франківській, Одеській та Вінницькій областях. За словами експерта, це, зокрема, зумовлено й тим, що зростання хворих на кір збільшується в країнах, з якими межує Україна, — Румунії, Угорщині, Молдові. Тому не дивно, що саме в прикордонних областях зафіксовано найбільшу кількість хворих.
Вакцинація як захист від кору
Головним і єдиним ефективним способом профілактики кору є вакцинація. Її обов'язково потрібно проводити дітям. Наразі рівень вакцинації недостатній: лише 83,4% дітей отримали другу дозу вакцини КПК, тоді як для колективного імунітету потрібно щонайменше 95%.
Вакцинація формує специфічний імунітет, унаслідок чого організм людини стає нечутливим до захворювання. Згідно з календарем в Україні, у 12 місяців проводять перше щеплення від кору, а в 6 років — планову ревакцинацію. Ці дві дози вакцини забезпечують захист організму від кору.
Багато батьків свідомо відмовляються робити щеплення дітям, що не сприяє розвитку імунітету від цієї хвороби.
Перебіг кору індивідуальний як у дітей, так і в дорослих, а лікування симптоматичне, оскільки ліків від цієї хвороби немає. Головна небезпека кору — в його ускладненнях.
"Найпоширеніші пневмонія, енцефаліт, отит, ускладнення з боку інших органів", — розповів Даниленко.
Перші прояви кору часто нагадують ГРВІ: висока температура, можуть бути кон'юнктивіт або риніт. Такі симптоми можуть тривати до семи днів.
"За чотири дні до висипання хворий починає виділяти вірус, і він може бути джерелом інфекції. На пізніших етапах можуть з'явитися білі плями на внутрішній поверхні щік, потім поетапні висипання: починаючи з голови, потім на тіло і ноги", — продовжив фахівець.
Він не рекомендує займатися самолікуванням, оскільки можна тільки погіршити ситуацію, і радить за перших симптомів навіть ГРВІ звертатися до сімейного лікаря, який і скерує за потреби на стаціонарне лікування, оскільки кір дуже заразаний.
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