Спалах кору зафіксовано в Україні: де найвищі показники захворюваності

1196 випадків захворювання на кір зареєстровано в Україні за перші шість місяців 2025 року, що більш ніж в 11 разів вище за аналогічний період минулого року.

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Це захворювання вирізняється висококонтагіозністю, через що одна хвора людина здатна заразити безліч інших, розповів заступник гендиректора Центру громадського здоров'я Олексій Даниленко в ефірі "Суспільне".

За його словами, кір циклічний, і через певний час спостерігається зростання захворюваності.

"Наприклад, через кожні 5-6 років після того, як накопичуються певні прошарки неімунних дітей, це веде до зростання рівня захворюваності на кір", — пояснив гість ефіру.

Наразі найвищі показники захворюваності в Чернівецькій, Закарпатській, Івано-Франківській, Одеській та Вінницькій областях. За словами експерта, це, зокрема, зумовлено й тим, що зростання хворих на кір збільшується в країнах, з якими межує Україна, — Румунії, Угорщині, Молдові. Тому не дивно, що саме в прикордонних областях зафіксовано найбільшу кількість хворих.

Вакцинація як захист від кору

Головним і єдиним ефективним способом профілактики кору є вакцинація. Її обов'язково потрібно проводити дітям. Наразі рівень вакцинації недостатній: лише 83,4% дітей отримали другу дозу вакцини КПК, тоді як для колективного імунітету потрібно щонайменше 95%.

Вакцинація формує специфічний імунітет, унаслідок чого організм людини стає нечутливим до захворювання. Згідно з календарем в Україні, у 12 місяців проводять перше щеплення від кору, а в 6 років — планову ревакцинацію. Ці дві дози вакцини забезпечують захист організму від кору.

Багато батьків свідомо відмовляються робити щеплення дітям, що не сприяє розвитку імунітету від цієї хвороби.

Вакцинацію від кору проводять двічі, починаючи з 12-15 місяців життя дитини Фото: МОЗ

Перебіг кору індивідуальний як у дітей, так і в дорослих, а лікування симптоматичне, оскільки ліків від цієї хвороби немає. Головна небезпека кору — в його ускладненнях.

"Найпоширеніші пневмонія, енцефаліт, отит, ускладнення з боку інших органів", — розповів Даниленко.

Перші прояви кору часто нагадують ГРВІ: висока температура, можуть бути кон'юнктивіт або риніт. Такі симптоми можуть тривати до семи днів.

"За чотири дні до висипання хворий починає виділяти вірус, і він може бути джерелом інфекції. На пізніших етапах можуть з'явитися білі плями на внутрішній поверхні щік, потім поетапні висипання: починаючи з голови, потім на тіло і ноги", — продовжив фахівець.

Він не рекомендує займатися самолікуванням, оскільки можна тільки погіршити ситуацію, і радить за перших симптомів навіть ГРВІ звертатися до сімейного лікаря, який і скерує за потреби на стаціонарне лікування, оскільки кір дуже заразаний.

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