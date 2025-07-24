Хуже комаров: в Днепропетровской области активизировались опасные крохотные насекомые

Жители Днепропетровской области, которые еще не успели прийти в себя от новостей о нашествии саранчи, атакует новая напасть.

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Люди жалуются на засилье мелких кровососущих насекомых, мокрецов, сообщает Telegram-канал "Днепр Областной".

"В Днепропетровской области активизировались опасные кровососущие насекомые — мокрецы. Жители области жалуются на укусы мокрецов, которые могут вызвать аллергию и передавать арбовирусы", — говорится в сообщении.

Согласно опубликованной информации, насекомые активны весной и осенью, особенно во влажной среде — например, на приусадебных участках. Эти насекомые переносят арбовирусы и питаются кровью животных и людей. Укусы могут быть не только болезненными, но и опасными, поэтому в случае покраснения или отека следует немедленно обратиться к врачу.

По словам доцента кафедры биоразнообразия и экологии ДНУ имени Олеся Гончара Виктора Бригадиренко, в Днепропетровской области насчитывается более 10 видов мокрецов, а в природе их – больше шести тысяч видов.

"Они обычно имеют длину два-три миллиметра. Представьте себе обычного комара и убавьте ему ноги втрое – это будут мокрецы. Но если комар может противостоять ветру, то мокрецы – нет", – рассказал он в комментарии "Суспільне".

Что касается пищевых предпочтений, то самцы мокрецов питаюся нектраром цветов и выделениями других насекомых, а самки – кровью, причем как птиц и рептилий, таки и млекопетающих, и человек – не исключение. Это обусловлено тем, что для формирования личинок им необходим белок.

В отличие от комаров, которые тоже кровососущие, мокрецы куда прилипчивее в прямом смысле слова.

"Если, размахивая руками, вы можете отогнать комаров, то с мокрецами так не получится. Они не реагируют на ваши чувственные проявления. Они ползают по коже и присасываются", – добавил Бригадиренко.

Стоит помнить, что укус этого насекомого может вызвать аллергию и даже вирус. Если симптомы не проходят, а покраснение увеличивается, необходима консультация медиков.

Ранее Фокус писал, при чем Каховское водохранилище к нашествию саранчи на востоке Украины, а также рассказывал о росте числа земляных лягушек в Днепроветровской области.