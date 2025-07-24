Гірше за комарів: у Дніпропетровській області активізувалися небезпечні крихітні комахи

Жителі Дніпропетровської області, які ще не встигли оговтатися від новин про нашестя сарани, атакує нова напасть.

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Люди скаржаться на засилля дрібних комах-кровососів, мокреців, повідомляє Telegram-канал "Днепр Областной".

"У Дніпропетровській області активізувалися небезпечні кровосисні комахи — мокреці. Мешканці області скаржаться на укуси мокреців, які можуть спричинити алергію та передавати арбовіруси", — ідеться в повідомленні.

Згідно з опублікованою інформацією, комахи активні навесні та восени, особливо у вологому середовищі — наприклад, на присадибних ділянках. Ці комахи переносять арбовіруси та харчуються кров'ю тварин і людей. Укуси можуть бути не лише болючими, а й небезпечними, тож у разі почервоніння чи набряку слід негайно звернутися до лікаря.

За словами доцента кафедри біорізноманіття та екології ДНУ імені Олеся Гончара Віктора Бригадиренка, на Дніпропетровщині налічують понад 10 видів мокреців, а в природі їх — понад шість тисяч видів.

"Вони зазвичай мають довжину два-три міліметри. Уявіть собі звичайного комара і зменшіть йому ноги втричі — це будуть мокреці. Але якщо комар може протистояти вітру, то мокреці — ні", — розповів він у коментарі "Суспільному".

Щодо харчових уподобань, то самці мокреців харчуються нектраром квітів і виділеннями інших комах, а самки — кров'ю, причому як птахів і рептилій, так і ссавців, і людина — не виняток. Це зумовлено тим, що для формування личинок їм необхідний білок.

На відміну від комарів, які теж кровосисні, мокреці куди прилипливіші в прямому сенсі слова.

"Якщо, розмахуючи руками, ви можете відігнати комарів, то з мокрецями так не вийде. Вони не реагують на ваші чуттєві прояви. Вони повзають по шкірі та присмоктуються", — додав Бригадиренко.

Варто пам'ятати, що укус цієї комахи може викликати алергію і навіть вірус. Якщо симптоми не минають, а почервоніння збільшується, необхідна консультація медиків.

Раніше Фокус писав, до чого Каховське водосховище до нашестя сарани на сході України, а також розповідав про зростання кількості земляних жаб у Дніпроветрівській області.