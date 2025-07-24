Нашестя сарани: чому побільшало шкідників та який зв'язок з Каховською ГЕС, — науковець (відео)

Науковець Інституту зоології імені Шмальгаузена Національної академії наук Тарас Пушкар відреагував на інформацію про нашестя сарани в Україні. З'ясувалось, що насправді не ідеться про екзотичний вид з Єгипту. Крім того, проблема не в кількості комах, а у тому, що у Держпожнагляді немає фахівців, які б правильно визначили вид та дали б правильні рекомендації.

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У південних областях України дійсно помітили кілька одиничних особин сарани, але це не екзотичний вид з Єгипту, а звичайна українська комаха, пролунало в інтерв'ю Пушкаря "24 каналу". Ситуація може погіршитись, якщо з'являться зграї сарани, яких поки наче немає. Втім, появу зграй складно передбачити в умовах повномасштабного вторгнення. Одна з причин більшої кількості комах — наслідки підриву Каховської ГЕС, але впливають й інші фактори, додав науковець.

Сарана в Україні - інтерв'ю Тараса Пушкаря

Зі слів Пушкаря, життєвий цикл сарани залежить від 11-річного сонячного циклу, підняття середньої температури на 2 градуси й нових площ для розмноження. Нові площі з'явились саме після підриву Каховської ГЕС та обміління водосховища: на нових майданчиках дозрівають личинки комах. Тим часом моніторинг не ведеться і поширюється панічна інформація про "єгипетську сарану", зауважив він.

"Ми точно ще не знаємо точок колишнього Каховського водосховища, чи не було локальних масових розмножень. Тому це потрібно тримати на контролі. Те, що зараз з'явились заголовки про єгипетську сарану, це результат того, що немає спеціалістів у Держспоживслужбі, які могли б просто визначити, що це за вид сарани, що з ним робити", — пролунало на відео.

Науковець описав, як поява сарани пов'язані з підривом ГЕС. З його слів, на родючих ґрунтах, які вивільнились після сходження води, сталось "масове наростання зелені". Рослини — це джерело харчування для цього виду комах, тому їх стало, ймовірно, більше: сказати точно неможливо, бо немає моніторингу.

Пушкар також уточнив, що люди можуть оглядати власні поля та навколишні території, поруч з водосховищем, вишукуючи личинки, щоб їх знищити. Але це слід робити, починаючи з середини травня до середини червня, поки не з'явились дорослі особини, наголосив фахівець.

"Потрібно проводити комплексні моніторинги, щоб не пропускати таких точок і мати можливість вчасно відреагувати — до вильоту дорослої сарани", — сказав Пушкар.

Сарана в Україні — деталі

Зазначимо, Фокус писав про нашестя сарани, яку помітили у південних регіонах України. Перші повідомлення надійшли з Запорізької області. Місцеві жителі опублікували у соцмережах відео з хмарами сарани, яка літала над полями. При цьому чути, що комах назвали "наші колібрі". Інший випадок стався в Одеській області: у кадр потрапила одинична сарана розміром з долоню.

Нагадуємо, видання "Телеграф" розповіло про зграї сарани, які помітили у кількох областях України: комахи "об'їдали поля" та нищили врожай.