Нашествие саранчи: почему стало больше вредителей и какая связь с Каховской ГЭС, — ученый (видео)

Ученый Института зоологии имени Шмальгаузена Национальной академии наук Тарас Пушкарь отреагировал на информацию о нашествии саранчи в Украине. Выяснилось, что на самом деле речь не идет об экзотическом виде из Египта. Кроме того, проблема не в количестве насекомых, а в том, что в Госпожнадзоре нет специалистов, которые бы правильно определили вид и дали бы правильные рекомендации.

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В южных областях Украины действительно заметили несколько единичных особей саранчи, но это не экзотический вид из Египта, а обычное украинское насекомое, прозвучало в интервью Пушкаря "24 каналу". Ситуация может ухудшиться, если появятся стаи саранчи, которых пока вроде бы нет. Впрочем, появление стай сложно предсказать в условиях полномасштабного вторжения. Одна из причин большего количества насекомых — последствия подрыва Каховской ГЭС, но влияют и другие факторы, добавил ученый.

Саранча в Украине — интервью Тараса Пушкаря

По словам Пушкаря, жизненный цикл саранчи зависит от 11-летнего солнечного цикла, поднятия средней температуры на 2 градуса и новых площадей для размножения. Новые площади появились именно после подрыва Каховской ГЭС и обмеления водохранилища: на новых площадках созревают личинки насекомых. Между тем мониторинг не ведется и распространяется паническая информация о "египетской саранче", отметил он.

"Мы точно еще не знаем точек бывшего Каховского водохранилища, не было ли локальных массовых размножений. Поэтому это нужно держать на контроле. То, что сейчас появились заголовки о египетской саранче, это результат того, что нет специалистов в Госпотребслужбе, которые могли бы просто определить, что это за вид саранчи, что с ним делать", — прозвучало на видео.

Ученый описал, как появление саранчи связано с подрывом ГЭС. По его словам, на плодородных почвах, которые высвободились после схода воды, произошло "массовое нарастание зелени". Растения — это источник питания для этого вида насекомых, поэтому их стало, вероятно, больше: сказать точно невозможно, потому что нет мониторинга.

Пушкарь также уточнил, что люди могут осматривать собственные поля и окружающие территории, рядом с водохранилищем, выискивая личинки, чтобы их уничтожить. Но это следует делать, начиная с середины мая до середины июня, пока не появились взрослые особи, подчеркнул специалист.

"Нужно проводить комплексные мониторинги, чтобы не пропускать таких точек и иметь возможность вовремя отреагировать — до вылета взрослой саранчи", — сказал Пушкарь.

Саранча в Украине — детали

Отметим, Фокус писал о нашествии саранчи, которую заметили в южных регионах Украины. Первые сообщения поступили из Запорожской области. Местные жители опубликовали в соцсетях видео с облаками саранчи, которая летала над полями. При этом слышно, что насекомых назвали "наши колибри". Другой случай произошел в Одесской области: в кадр попала единичная саранча размером с ладонь.

Напоминаем, издание "Телеграф" рассказало о стаи саранчи, которые заметили в нескольких областях Украины: насекомые "объедали поля" и уничтожали урожай.