"Золотые яйца" Минобороны: владелицу компаний-поставщиков продуктов для ВСУ заочно арестовали

Владелице компаний, которые поставляли продукты питания для ВСУ, избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. По данным следствия, фирмы незаконно получили более 733 миллионов гривен при реализации коррупционной схемы с завышением цен.

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28 июля 2025 года Высший антикоррупционный суд (ВАКС) заочно избрал меру пресечения в виде содержания под стражей владелице двух компаний, которые поставляли продукты питания для нужд Вооруженных Сил Украины. Соответствующее решение принято на основании ходатайства детективов НАБУ, согласованного с прокурорами САП, сообщает пресс-служба САП.

После задержания подозреваемой и доставки ее в орган досудебного расследования суд повторно рассмотрит вопрос о применении избранной меры пресечения.

По данным "Экономической правды", речь идет о Татьяне Глиняной.

Минобороны закупало продукты по завышенным ценам

По информации следствия, в 2022-2023 годах Министерство обороны Украины заключило договоры с частными компаниями на организацию питания военнослужащих. В услуги входила поставка наборов продуктов по каталогу, содержащему 409 наименований.

Согласно материалам уголовного производства, в схеме были умышленно завышены цены на самые популярные продукты и занижены на менее нужные. В результате только за пять месяцев 2022 года поставщики незаконно получили более 733 миллионов гривен из государственного бюджета.

Следственные действия продолжаются. Правоохранители устанавливают других лиц, которые могут быть причастны к хищению средств, выделенных на питание для ВСУ.

Напомним, 21 января 202 года журналист проинформировал, что Министерство обороны заказало яйца по цене 17 гривен за штуку. В то же время в супермаркете стоимость одного яйца составляла примерно 7 гривен.

По данным Госаудитслужбы, Минобороны действительно закупало яйца по цене 170 гривен за десяток. По словам руководительницы ведомства Аллы Басалаевой, во время проверок служба зафиксировала большое количество нарушений.