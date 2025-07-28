"Золоті яйця" Міноборони: власницю компаній-постачальниць продуктів для ЗСУ заочно заарештували

Власниці компаній, які постачали продукти харчування для ЗСУ, обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. За даними слідства, фірми незаконно отримали понад 733 мільйони гривень під час реалізації корупційної схеми із завищенням цін.

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28 липня 2025 року Вищий антикорупційний суд (ВАКС) заочно обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою власниці двох компаній, які постачали продукти харчування для потреб Збройних Сил України. Відповідне рішення ухвалено на підставі клопотання детективів НАБУ, погодженого з прокурорами САП, повідомляє пресслужба САП.

Після затримання підозрюваної та доставки її до органу досудового розслідування суд повторно розгляне питання про застосування обраного запобіжного заходу.

За даними "Економічної правди", йдеться про Тетяну Глиняну.

Міноборони закупляло продукти за завищеними цінами

За інформацією слідства, у 2022–2023 роках Міністерство оборони України уклало договори з приватними компаніями на організацію харчування військовослужбовців. До послуги входила постачання наборів продуктів за каталогом, що містив 409 найменувань.

Згідно з матеріалами кримінального провадження, у схемі було навмисне завищено ціни на найпопулярніші продукти та занижено на менш потрібні. Внаслідок цього лише за п’ять місяців 2022 року постачальники незаконно отримали понад 733 мільйони гривень з державного бюджету.

Слідчі дії тривають. Правоохоронці встановлюють інших осіб, які можуть бути причетними до розкрадання коштів, виділених на харчування для ЗСУ.

Нагадаємо, 21 січня 202 року журналіст проінформував, що Міністерство оборони замовило яйця за ціною 17 гривень за штуку. Водночас у супермаркеті вартість одного яйця становила приблизно 7 гривень.

За даними Держаудитслужби, Міноборони дійсно закупляло яйця за ціною 170 гривень за десяток. Зі слів керівниці відомства Алли Басалаєвої, під час перевірок служба зафіксувала велику кількість порушень.