Президент подписал закон о факторинге: что изменится для предпринимателей в Украине

На днях президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о факторинге, который является важным шагом для развития финансового рынка и поддержки бизнеса в стране. В общем, этот закон четко регламентирует отношения между тремя основными участниками факторинговых операций: факторами, клиентами и должниками.

Related video

Как говорится в пояснительной записке к законопроекту "О факторинге", этот документ был создан, чтобы усовершенствовать правила работы факторингового рынка в Украине. Согласно изменениям в законодательстве, Национальный банк Украины получил новые полномочия регулировать деятельность на финансовых рынках, а в частности — на рынке факторинга.

Что такое факторинг и для чего нужен этот закон?

Факторинг — это финансовая услуга, которая позволяет бизнесу быстро получать деньги за уже предоставленные товары или услуги. Это особенно важно для компаний, которые нуждаются в постоянном пополнении оборотных средств и хотят избежать кассовых разрывов. С помощью факторинга предприятия могут повысить ликвидность, улучшить оборачиваемость активов и предложить своим клиентам выгодные условия оплаты.

Новый закон о факторинге направлен на устранение проблем, которые существовали — в частности, отсутствие четких правил, низкий уровень защиты прав клиентов и факторов, а также отсутствие возможности официальной регистрации передачи прав денежного требования. Так, принятие закона создаст прозрачную систему, которая будет соответствовать международным стандартам и обеспечит надежную защиту всех участников процесса.

Более того, в пояснительной записке указано, что закон имплементирует рекомендации Модельного закона УНИДРУА о факторинге, что приблизит украинский рынок к мировым лучшим практикам. Среди ключевых новаций — внедрение публичного электронного реестра, где можно будет регистрировать передачу прав денежного требования. Впоследствии, это сможет снизить риски мошенничества и будет способствовать развитию рынка.

Основные положения закона о факторинге

В частности, на сайте Верховной Рады отмечается, что новый закон о факторинге в Украине устанавливает четкие правила заключения договоров. Теперь договор факторинга обязательно должен быть письменным и может состоять как из одного документа, так и из нескольких, включая электронные файлы. Все документы должны соответствовать требованиям гражданского законодательства, чтобы гарантировать юридическую силу сделки.

Закон также разграничивает два основных вида факторинга — с регрессом и без регресса. Если речь о факторинге с регрессом, клиент несет ответственность перед фактором в случае неуплаты должником. В то же время факторинг без регресса перекладывает этот риск на фактора, освобождая клиента от возможных финансовых потерь.

Что касается передачи прав денежного требования, закон четко определяет моменты, когда это право считается переданным. Это может произойти сразу или после выполнения определенных условий, прописанных в договоре. Также для дальнейшей передачи этих прав третьим лицам нужна отдельная договоренность.

Важно, что любые запреты или ограничения на передачу прав, которые могли быть ранее установлены в базовых договорах, признаются недействительными. Таким образом, бизнес получает больше свободы в управлении своими финансовыми правами.

Кроме того, закон предусматривает создание национальной цифровой платформы, которая позволит заключать договоры факторинга через электронные аукционы. В целом, нововведения должны сделать процесс более прозрачным и открытым для всех участников рынка, а также обеспечить равные условия для развития факторинговых услуг в Украине.

Когда закон заработает и что изменится на практике?

Несмотря на то, что закон уже подписан, реально заработает он через год — как только вступят в силу изменения в Гражданский кодекс. Но некоторые важные нормы начинают действовать уже сейчас.

И хотя новые правила касаются только "свежих" договоров, заключенных после вступления в силу, бизнес уже может готовиться к изменениям.

Закон также изменяет другие законы. Например:

банки теперь могут раскрывать банковскую тайну в отдельных делах, связанных с агрессором — для защиты нацбезопасности;

факторинговые компании не имеют права выкупать долги по потребительским кредитам — этим могут заниматься только лицензированные финансовые учреждения;

если права требования попали "не в те руки" — их придется перепродать туда, куда разрешено законом;

заемщики должны платить новому кредитору только после того, как получили официальное уведомление;

также вводится принцип: если факторинг зарегистрирован в специальном реестре — долг взыскать на него уже нельзя.

Важно отметить, что в случае, когда компания уже занимается факторингом, ей надо обновить свою деятельность под новые требования и подать заявление в Нацбанк. Если этого не сделать — лицензию перепишут, и работать с факторингом она уже не сможет.

Ранее Фокус писал, что президент Владимир Зеленский подписал указ, которым введено в действие решение СНБО о моратории на безосновательные проверки бизнеса государственными структурами. Как исследовало издание, документ содержит положения, которые уже заложены законодательством, но как бы повторяет их.

В июле Фокус также сообщал, что в Украине планируют запустить экспериментальный проект "Проектируй и строй", а также ввести мораторий на проверку бизнеса и дать старт грантам на производство боеприпасов.