Президент підписав закон про факторинг: що зміниться для підприємців в Україні

Днями президент України Володимир Зеленський підписав закон про факторинг, який є важливим кроком для розвитку фінансового ринку і підтримки бізнесу в країні. Загалом, цей закон чітко регламентує відносини між трьома основними учасниками факторингових операцій: факторами, клієнтами та боржниками.

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Як йдеться у пояснювальній записці до законопроєкту "Про факторинг", цей документ був створений, щоб удосконалити правила роботи факторингового ринку в Україні. Відповідно до змін у законодавстві, Національний банк України отримав нові повноваження регулювати діяльність на фінансових ринках, а зокрема — на ринку факторингу.

Що таке факторинг і для чого потрібен цей закон?

Факторинг — це фінансова послуга, яка дає змогу бізнесу швидко отримувати гроші за вже надані товари чи послуги. Це особливо важливо для компаній, які потребують постійного поповнення обігових коштів та хочуть уникнути касових розривів. За допомогою факторингу підприємства можуть підвищити ліквідність, покращити оборотність активів і запропонувати своїм клієнтам вигідні умови оплати.

Новий закон про факторинг спрямований на усунення проблем, які існували — зокрема, відсутність чітких правил, низький рівень захисту прав клієнтів та факторів, а також відсутність можливості офіційної реєстрації передачі прав грошової вимоги. Так, прийняття закону створить прозору систему, що відповідатиме міжнародним стандартам і забезпечить надійний захист усіх учасників процесу.

Ба більше, у пояснювальній записці зазначено, що закон імплементує рекомендації Модельного закону УНІДРУА про факторинг, що наблизить український ринок до світових кращих практик. Серед ключових новацій — впровадження публічного електронного реєстру, де можна буде реєструвати передачу прав грошової вимоги. Згодом, це зможе знизити ризики шахрайства та сприятиме розвитку ринку.

Основні положення закону про факторинг

Зокрема, на сайті Верховної Ради зазначається, що новий закон про факторинг в Україні встановлює чіткі правила укладення договорів. Тепер договір факторингу обов’язково має бути письмовим і може складатися як з одного документа, так і з кількох, включно з електронними файлами. Всі документи повинні відповідати вимогам цивільного законодавства, щоб гарантувати юридичну силу угоди.

Закон також розмежовує два основні види факторингу — з регресом і без регресу. Якщо мова про факторинг з регресом, клієнт несе відповідальність перед фактором у разі несплати боржником. Водночас факторинг без регресу перекладає цей ризик на фактора, звільняючи клієнта від можливих фінансових втрат.

Що стосується передачі прав грошової вимоги, закон чітко визначає моменти, коли це право вважається переданим. Це може статися одразу або після виконання певних умов, прописаних у договорі. Також для подальшої передачі цих прав третім особам потрібна окрема домовленість.

Важливо, що будь-які заборони чи обмеження на передачу прав, які могли бути раніше встановлені у базових договорах, визнаються недійсними. Таким чином, бізнес отримує більше свободи в управлінні своїми фінансовими правами.

Крім того, закон передбачає створення національної цифрової платформи, яка дозволить укладати договори факторингу через електронні аукціони. В цілому, нововведення мають зробити процес більш прозорим і відкритим для всіх учасників ринку, а також забезпечити рівні умови для розвитку факторингових послуг в Україні.

Коли закон запрацює і що зміниться на практиці?

Попри те, що закон вже підписаний, реально запрацює він через рік — щойно набудуть чинності зміни до Цивільного кодексу. Але деякі важливі норми починають діяти вже зараз.

І хоча нові правила стосуються лише "свіжих" договорів, укладених після набуття чинності, бізнес уже може готуватися до змін.

Закон також змінює інші закони. Наприклад:

банки тепер можуть розкривати банківську таємницю в окремих справах, пов’язаних з агресором — для захисту нацбезпеки;

факторингові компанії не мають права викуповувати борги за споживчими кредитами — цим можуть займатися лише ліцензовані фінансові установи;

якщо права вимоги потрапили "не в ті руки" — їх доведеться перепродати туди, куди дозволено законом;

позичальники мають платити новому кредитору лише після того, як отримали офіційне повідомлення;

також вводиться принцип: якщо факторинг зареєстрований у спеціальному реєстрі — борг стягнути на нього вже не можна.

Важливо зазначити, що у випадку, коли компанія вже займається факторингом, їй треба оновити свою діяльність під нові вимоги та подати заяву до Нацбанку. Якщо цього не зробити — ліцензію перепишуть, і працювати з факторингом вона вже не зможе.

Раніше Фокус писав, що президент Володимир Зеленський підписав указ, яким введено в дію рішення РНБО щодо мораторію на безпідставні перевірки бізнесу державними структурами. Як дослідило видання, документ містить положення, які вже закладені законодавством, але ніби повторює їх.

В липні Фокус також повідомляв, що в Україні планують запустити експериментальний проєкт "Проєктуй і будуй", а також запровадити мораторій на перевірку бізнесу і дати старт грантам на виробництво боєприпасів.