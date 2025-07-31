Землетрясения и цунами на Камчатке: возможны ли в Украине такие мощные стихийные бедствия

Мощное землетрясение на Камчатке произошло 30 июля и спровоцировало угрозу цунами сразу для нескольких стран. Чрезвычайная ситуация в регионе продолжается, поскольку Камчатский край переживает волну афтершоков. Эксперты объясняют, возможны ли подобные цунами и землетрясения в Украине.

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Преимущественно землетрясения случаются на юго-западе Украины, например, на Закарпатье, на юге Одесской области — это влияние зоны Вранча", — рассказала известный синоптик Наталья Диденко.

Возможны ли землетрясения в Украине

Зона Вранча расположена в районе изгиба Карпатской дуги, на границе Восточных и Южных Карпат, в центрально-восточной части Румынии. Географически она охватывает уезд Вранча и прилегающие территории, включая города Фокшаны, Бузэу и Браила.

Зона Вранча (красным), Днепровско-донецкая впадина (голубым) и Крымский сейсмоактивный сегмент (зеленым) на карте сейсмической активности Фото: Суспільне

Эта зона является частью сложной тектонической структуры, где сталкиваются несколько тектонических плит, в частности Восточноевропейская платформа, Мизийская плита и субплиты Карпатской орогенной зоны. Зона Вранча является уникальной из-за глубокофокусных землетрясений, которые возникают на глубинах от 60 до 200 км, что нетипично для большинства сейсмических зон, где землетрясения обычно имеют меньшую глубину (0-70 км). Это связано с процессом субдукции, когда фрагмент океанической литосферы продолжает погружаться в мантию после завершения активной фазы формирования Карпат.

Землетрясения в зоне Вранча могут достигать магнитуды 7,0 и выше. Самые известные исторические землетрясения: 1940 года (магнитуда 7,7), 1986 года (магнитуда 7,0) и 1990 года (магнитуда 6,9).

Землетрясения в зоне Вранча имеют широкий радиус влияния, который может охватывать не только Румынию, но и соседние страны, включая Украину, Молдову, Болгарию и даже часть Турции. В Украине толчки ощущаются преимущественно в Одесской, Черновицкой и Ивано-Франковской областях.

В 1977 году землетрясение в зоне Вранча (магнитуда 7,2) вызвало значительные жертвы и разрушения в Румынии (более 1500 погибших в Бухаресте), а в Украине ощущались более слабые толчки, которые не нанесли значительного ущерба.

Разрушенный дом в Бухаресте после землетрясения 1977 года Фото: Соцсети

"А вообще Украина лежит на Украинском кристаллическом щите, поэтому еще и об этом волноваться не стоит", — отметила Диденко.

Возможны ли цунами в Украине

А вот насчет цунами в Украине переживать не стоит. Украина имеет выход к Черному и Азовскому морям. Это внутренние моря, что ограничивает возможность возникновения крупных цунами, характерных для океанических регионов, таких как Тихий океан.

Цунами в Северо-Курильске

Основные прибрежные регионы Украины, которые могут быть потенциально уязвимыми к цунами, включают Одесскую, Николаевскую, Херсонскую области и Крым.

Исторические записи свидетельствуют о редких случаях цунами в Черном море, известных как "сейши" (колебания воды, вызванные сейсмическими событиями или атмосферными явлениями).

В 1927 году землетрясение магнитудой 6,7 возле Ялты вызвало цунами с высотой волны до 1-2 м, которое затопило прибрежные районы. В 1966 году землетрясение в районе Анапы вызвало локальные волны, которые повлияли на побережье Краснодарского края и Крыма, но без значительных последствий.

Итак, цунами в Черном море возможны, но обычно имеют низкую интенсивность: высота волн редко превышает 1-2 м, что не сравнимо с цунами в океане, где волны могут достигать десятков метров.

Напомним, мощное землетрясение произошло на Камчатке 30 июля. Фокус писал о том, как это спровоцировало цунами по тихоокеанскому региону.

Всего за 10 минут на Камчатке произошло пять землетрясений разной магнитуды. Стихия докатилась до закрытого города Вилючинск, где стоят российские атомные субмарины.