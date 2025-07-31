Землетруси та цунамі на Камчатці: чи можливі в Україні такі потужні стихійні лиха

Потужний землетрус на Камчатці стався 30 липня та спровокував загрозу цунамі одразу для кількох країн. Надзвичайна ситуація в регіоні триває, оскільки Камчатський край переживає хвилю афтершоків. Експерти пояснюють, чи можливі подібні цунами та землетруси в Україні.

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Переважно землетруси трапляються на південному заході України, наприклад, на Закарпатті, на півдні Одещини – це вплив зони Вранча", — розповіла відома синоптикиня Наталка Діденко.

Чи можливі землетруси в Україні

Зона Вранча розташована в районі вигину Карпатської дуги, на межі Східних і Південних Карпат, у центрально-східній частині Румунії. Географічно вона охоплює повіт Вранча та прилеглі території, включаючи міста Фокшани, Бузеу та Браїла.

Зона Вранча (червоним), Дніпровсько-донецька западина (блакитним) та Кримський сейсмоактивний сегмент (зеленим) на мапі сейсмічної активності Фото: Суспільне

Ця зона є частиною складної тектонічної структури, де стикаються кілька тектонічних плит, зокрема Східноєвропейська платформа, Мізійська плита та субплити Карпатської орогенної зони. Зона Вранча є унікальною через глибокофокусні землетруси, які виникають на глибинах від 60 до 200 км, що нетипово для більшості сейсмічних зон, де землетруси зазвичай мають меншу глибину (0–70 км). Це пов’язано з процесом субдукції, коли фрагмент океанічної літосфери продовжує занурюватися в мантію після завершення активної фази формування Карпат.

Землетруси у зоні Вранча можуть досягати магнітуди 7,0 і вище. Найвідоміші історичні землетруси: 1940 року (магнітуда 7,7), 1986 року (магнітуда 7,0) та 1990 року (магнітуда 6,9).

Землетруси у зоні Вранча мають широкий радіус впливу, який може охоплювати не лише Румунію, але й сусідні країни, включаючи Україну, Молдову, Болгарію та навіть частину Туреччини. В Україні поштовхи відчуваються переважно в Одеській, Чернівецькій та Івано-Франківській областях.

У 1977 році землетрус у зоні Вранча (магнітуда 7,2) спричинив значні жертви та руйнування в Румунії (понад 1500 загиблих у Бухаресті), а в Україні відчувалися слабші поштовхи, які не завдали значної шкоди.

Зруйнований будинок в Бухаресті після землетрусу 1977 року Фото: Соцсети

"А взагалі Україна лежить на Українському кристалічному щиті, тому ще й про це хвилюватися не варто", — зауважила Діденко.

Чи можливі цунамі в Україні

А от щодо цунамі в Україні переживати не варто. Україна має вихід до Чорного моря та Азовського моря. Це внутрішні моря, що обмежує можливість виникнення великих цунамі, характерних для океанічних регіонів, таких як Тихий океан.

Цунамі у Сєверо-Курильську

Основні прибережні регіони України, які можуть бути потенційно уразливими до цунамі, включають Одеську, Миколаївську, Херсонську області та Крим.

Історичні записи свідчать про рідкісні випадки цунамі в Чорному морі, відомі як "сейші" (коливання води, викликані сейсмічними подіями чи атмосферними явищами).

В 1927 році землетрус магнітудою 6,7 біля Ялти спричинив цунамі з висотою хвилі до 1–2 м, яке затопило прибережні райони. У 1966 році землетрус у районі Анапи викликав локальні хвилі, які вплинули на узбережжя Краснодарського краю та Криму, але без значних наслідків.

Отже, цунамі в Чорному морі можливі, але зазвичай мають низьку інтенсивність: висота хвиль рідко перевищує 1–2 м, що не можна порівняти із цунамі в океані, де хвилі можуть сягати десятків метрів.

Нагадаємо, потужний землетрус стався на Камчатці 30 липня. Фокус писав про те, як це спровокувало цунамі по тихоокеанському регіону.

Лише за 10 хвилин на Камчатці сталося п'ять землетрусів різної магнітуди. Стихія докотилася до закритого міста Вілючинськ, де стоять російські атомні субмарини.