Журналист Юрий Макаров самостоятельно ранил себя ножом: полиция закрыла дело

69-летний журналист и исполнительный продюсер "Суспільного" Юрий Макаров не стал жертвой нападения — экспертиза установила, что телесные повреждения он нанес себе самостоятельно.

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Об этом сообщила столичная полиция после завершения досудебного расследования. Сначала Макаров обратился к правоохранителям с заявлением, что неизвестный напал на него с ножом и ранил в районе ребра и руки. Журналиста госпитализировали, а следователи Соломенского управления полиции открыли производство по статье об умышленном тяжком телесном повреждении.

Полицейские оперативно просмотрели записи с камер наблюдения, опросили вероятных очевидцев и провели следственный эксперимент. Выяснилось, что в момент инцидента рядом с Макаровым не было посторонних лиц. Нож, найденный вблизи места происшествия, вместе с чехлом, был изъят на экспертизу. Результаты ДНК-исследования подтвердили, что следы на орудии принадлежат исключительно потерпевшему.

Кроме этого, журналист прошел судебную психолого-психиатрическую экспертизу. Эксперты пришли к выводу, что в момент нанесения ранений он находился в состоянии острой реакции на стресс. Макаров согласился с этими выводами. Уголовное производство после установления всех обстоятельств было закрыто.

Что о событии говорят сам Юрий Макаров и "Суспільне Мовлення"

На своей странице в Facebook журналист поблагодарил за поддержку и отметил, что после инцидента возникли подозрения в серьезных нарушениях работы мозга. Впрочем, дальнейшие обследования показали, что проблемы со здоровьем были временными и связанными с потерей крови, хирургическим вмешательством, низким гемоглобином и врожденными особенностями сосудов головного мозга. Макаров сообщил, что сейчас сохраняет "коммуникационный карантин", однако надеется постепенно вернуться к полноценной работе.

Фото: Скриншот

"Относительно обстоятельств нападения на меня — прямо как в старом еврейском анекдоте: "Видишь напротив банк, так у нас с ними договоренность, они не торгуют семечками, а я не даю кредиты". Я никак не комментирую выводы следствия, а полиция не вмешивается в мое здоровье", — говорится в его заметке.

Кроме этого, как сообщило "Суспільне Мовлення", в течение расследования Юрий Макаров сотрудничал со следствием и предоставлял всю необходимую информацию. В компании поблагодарили полицию за профессиональную и деликатную работу в этом деле.

Также в медиа отметили, что на физическое и психологическое состояние журналиста повлияла война. После лечения он поддерживает связь с близкими, друзьями и коллегами.

"В то же время миллионы украинцев сегодня живут и работают в стрессовых условиях, не всегда имеют понимание и поддержку окружения. Забота о ментальном здоровье должна стать одной из приоритетных тем нашего общества, ведь война оставляет след в каждом", — пишет "Суспільне Мовлення".

Напомним, что поздно вечером 16 апреля в Киеве появилась информация о нападении на журналиста и исполнительного продюсера "Суспільного Мовлення" Юрия Макарова. По предварительным данным, неизвестный мужчина якобы ударил его ножом возле одного из жилых комплексов в Соломенском районе. Пострадавшего госпитализировали в тяжелом состоянии, а полиция начала розыск нападавшего.

Также впоследствии Юрий Макаров сообщил, что его ранение, вероятно, является попыткой спецслужб Российской Федерации демотивировать общество нападением на публичную личность.