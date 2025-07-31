Журналіст Юрій Макаров самостійно поранив себе ножем: поліція закрила справу

69-річний журналіст і виконавчий продюсер "Суспільного" Юрій Макаров не став жертвою нападу — експертиза встановила, що тілесні ушкодження він завдав собі самостійно.

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Про це повідомила столична поліція після завершення досудового розслідування. Спочатку Макаров звернувся до правоохоронців із заявою, що невідомий напав на нього з ножем і поранив у районі ребра та руки. Журналіста госпіталізували, а слідчі Солом’янського управління поліції відкрили провадження за статтею про умисне тяжке тілесне ушкодження.

Поліціянти оперативно переглянули записи з камер спостереження, опитали ймовірних очевидців та провели слідчий експеримент. З’ясувалося, що в момент інциденту поряд з Макаровим не було сторонніх осіб. Ніж, знайдений поблизу місця події, разом із чохлом, був вилучений на експертизу. Результати ДНК-дослідження підтвердили, що сліди на знарядді належать виключно потерпілому.

Окрім цього, журналіст пройшов судову психолого-психіатричну експертизу. Експерти дійшли висновку, що в момент завдання поранень він перебував у стані гострої реакції на стрес. Макаров погодився з цими висновками. Кримінальне провадження після встановлення всіх обставин було закрито.

Що про подію кажуть сам Юрій Макаров і "Суспільне Мовлення"

На своїй сторінці у Facebook журналіст подякував за підтримку і зазначив, що після інциденту виникли підозри в серйозних порушеннях роботи мозку. Утім, подальші обстеження показали, що проблеми зі здоров’ям були тимчасовими й пов’язаними з втратою крові, хірургічним втручанням, низьким гемоглобіном та вродженими особливостями судин головного мозку. Макаров повідомив, що наразі зберігає "комунікаційний карантин", однак сподівається поступово повернутися до повноцінної роботи.

Фото: Скриншот

“Стосовно обставин нападу на мене — прямо як у старому єврейському анекдоті: "Видишь напротив банк, так у нас с ними договорённость, они не торгуют семечками, а я не даю кредиты". Я ніяк не коментую висновки слідства, а поліція не втручається в моє здоров’я", - йдеться в його дописі.

Окрім цього, як повідомило "Суспільне Мовлення", протягом розслідування Юрій Макаров співпрацював зі слідством і надавав усю необхідну інформацію. У компанії подякували поліції за професійну і делікатну роботу в цій справі.

Також у медіа зазначили, що на фізичний і психологічний стан журналіста вплинула війна. Після лікування він підтримує зв’язок із близькими, друзями та колегами.

"Водночас мільйони українців сьогодні живуть і працюють у стресових умовах, не завжди мають розуміння та підтримку оточення. Турбота про ментальне здоров’я має стати однією з пріоритетних тем нашого суспільства, адже війна залишає слід у кожному", - пише "Суспільне Мовлення".

Нагадаємо, що пізно ввечері 16 квітня у Києві з’явилася інформація про напад на журналіста та виконавчого продюсера «Суспільного Мовлення» Юрія Макарова. За попередніми даними, невідомий чоловік нібито вдарив його ножем біля одного з житлових комплексів у Солом’янському районі. Постраждалого госпіталізували у тяжкому стані, а поліція розпочала розшук нападника.

Також згодом Юрій Макаров повідомив, що його поранення, ймовірно, є спробою спецслужб Російської Федерації демотивувати суспільство нападом на публічну особу.