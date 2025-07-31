Какой погодой начнется август в Украине: прогноз синоптикини

В День Маковея, 1 августа, в Украине ожидается сухая и преимущественно солнечная погода. Атмосферные условия будет определять антициклон Gabriele, поэтому август начнется спокойно.

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На Маковея, который считается одним из самых почитаемых летних праздников, погода в Украине порадует спокойствием и теплом. Какая погода будет завтра, зависит от антициклона Gabriele. Он обеспечит стабильную атмосферу без осадков, сообщила синоптик Наталья Диденко.

Погода на Маковея 2025: прогноз 1 августа

Прогноз погоды в Украине 1 августа: осадки возможны лишь локально, небольшие дожди с грозами могут пройти в Житомирской, Ровенской и Хмельницкой областях. Поэтому, будет ли дождь на Маковея — нет, в большинстве регионов будет сухо.

Температурные показатели будут оставаться комфортными. В большинстве областей Украины днем ожидается +23...+28°C, на юге и востоке — теплее, до +29...+32°C. Чрезмерной жары, как в предыдущие недели, не прогнозируется.

Погода в Киеве в августе: прогноз: погода в Киеве в августе

В Киеве первый день августа будет по-летнему мягким — без осадков, с солнечной погодой и температурой до +25°C. Синоптическая стабильность обещает благоприятные условия для празднования Маковея, когда традиционно готовят шулики, освящают мед, мак и воду.

Напомним, украинцы празднуют Маковея 2025 — праздник 1 августа, который открывает серию церковных торжеств в последнем месяце лета. Это Церковное Вынесение Креста, известное как Медовый Спас 1 августа, с освящением меда, мака и букета "маковейчик".

Фокус также писал, когда празднуют Медовый, Яблочный и Ореховый Спасы 2025.