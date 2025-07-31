Якою погодою розпочнеться серпень в Україні: прогноз синоптикині

У День Маковія, 1 серпня, в Україні очікується суха та переважно сонячна погода. Атмосферні умови визначатиме антициклон Gabriele, тож серпень розпочнеться спокійно.

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На Маковія, який вважається одним із найшанованіших літніх свят, погода в Україні порадує спокоєм та теплом. Яка погода буде завтра, залежить від антициклону Gabriele. Він забезпечить стабільну атмосферу без опадів, повідомила синоптикиня Наталка Діденко.

Погода на Маковія 2025: прогноз 1 серпня

Прогноз погоди в Україні 1 серпня: опади можливі лише локально, невеликі дощі з грозами можуть пройти на Житомирщині, Рівненщині та Хмельниччині. Тож, чи буде дощ на Маковія — ні, у більшості регіонів буде сухо.

Температурні показники залишатимуться комфортними. У більшості областей України вдень очікується +23…+28°C, на півдні та сході — тепліше, до +29…+32°C. Надмірної спеки, як у попередні тижні, не прогнозується.

Погода в Києві в серпні: прогноз

У Києві перший день серпня буде по-літньому лагідним — без опадів, із сонячною погодою та температурою до +25°C. Синоптична стабільність обіцяє сприятливі умови для святкування Маковія, коли традиційно готують шулики, освячують мед, мак і воду.

Нагадаємо, українці святкують Маковія 2025 – свято 1 серпня, яке відкриває серію церковних урочистостей в останньому місяці літа. Це Церковне Винесення Хреста, відоме як Медовий Спас 1 серпня, з освяченням меду, маку і букета "маковійчик".

Фокус також писав, коли святкують Медовий, Яблучний та Горіховий Спаси 2025.