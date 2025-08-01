В Украине ядовитыми являются почти все пауки: представляют ли они угрозу

Почти все пауки, которых можно встретить в Украине, являются ядовитыми, поскольку имеют ядовитые железы. Но в большинстве случаев они не представляют угрозы для человека.

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Опасными являются те пауки, кто может прокусить кожу человека. Но большинство пауков слишком маленькие для этого, а их челюсти — слабые. Об этом рассказала арахнолог Анастасия Иосипчук.

По словам Анастасии, ядовитых желез не имеют только представители семейства Uloboridae (пауки-улобориды). В Украине есть только три вида этих пауков.

"У них редуцированы (утрачены) ядовитые железы, а у всех других пауков они есть, даже у очень маленьких. Это является формой их охоты", — пояснила специалист.

Отличить ядовитого паука от неядовитого почти невозможно. Но реальную опасность для человека представляют только те пауки, которые могут прокусить кожу человека. По словам арахнолога, обычно маленькие пауки на это неспособны.

Анастасия отметила, что даже крупные виды редко проявляют агрессию, если не чувствуют угрозы. Даже в случаях с действительно ядовитыми видами, такими как каракурт или южный тарантул, ученая ни разу не сталкивалась с агрессивным поведением по отношению к себе. Ведь пауки не атакуют первыми.

"Конечно, если пытаться их раздавить или прихлопнуть рукой, пауки будут защищаться — и это нормально", — констатировала она.

Напомним, ранее Фокус писал о том, какие новые виды ядовитых пауков появились в Украине. К распространению некоторых видов причастно глобальное потепление.

Также мы рассказывали о пауках, которые плетут чрезвычайно длинную "золотую" паутину.