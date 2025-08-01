В Україні отруйними є майже всі павуки: чи становлять вони загрозу

Майже всі павуки, яких можна зустріти в Україні, є отруйними, оскільки мають отруйні залози. Та в більшості випадків вони не становлять загрози для людини.

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Небезпечними є ті павуки, хто може прокусити шкіру людини. Але більшість павуків занадто маленькі для цього, а їх щелепи – слабкі. Про це розповіла арахнологиня Анастасія Іосипчук.

За словами Анастасії, отруйних залоз не мають лише представники родини Uloboridae (павуки-улоборіди). В Україні є лише три види цих павуків.

"У них редуковані (втрачені) отруйні залози, а у всіх інших павуків вони є, навіть у дуже маленьких. Це є формою їхнього полювання", – пояснила фахівчиня.

Відрізнити отруйного павука від неотруйного майже неможливо. Та реальну небезпеку для людини становлять тільки ті павуки, які можуть прокусити шкіру людини. За словами арахнологині, зазвичай маленькі павуки на це нездатні.

Анастасія зауважила, що навіть великі види рідко проявляють агресію, якщо не відчувають загрози. Навіть у випадках зі справді отруйними видами, як-от каракурт або південний тарантул, науковиця жодного разу не стикалася з агресивною поведінкою щодо себе. Адже павуки не атакують першими.

"Звичайно, якщо намагатися їх розчавити або прихлопнути рукою, павуки будуть захищатись – і це нормально", – констатувала вона.

Нагадаємо, раніше Фокус писав про те, які нові види отруйних павуків з'явились в Україні. До розповсюдження деяких видів причетне глобальне потепління.

Також ми розповідали про павуків, які плетуть надзвичайно довгу "золоту" павутину.