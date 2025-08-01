"Печальный Маковей": Диденко рассказала, какой будет погода в первые выходные августа (карты)

В ряде регионов до конца недели объявлена повышенная пожарная опасность. Однако августовская жара свыше 30 градусов ожидается не везде, местами согласно прогнозу погоды и прольются дожди.

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2 и 3 августа ожидать существенного изменения температуры в Украине не приходится. Об этом сообщила в Telegram синоптик Наталья Диденко.

Прогноз погоды на выходные

В течение дня столбики термометров будут фиксировать от +25 до +28 градусов. Однако в южных и восточных регионах будет жарче — от +30 до +33 градусов. Местами на юге жара будет достигать и 33-35 градусов тепла.

В Укргидрометцентре спрогнозировали солнечную погоду на 2 августа Фото: Укргидрометцентр

В большинстве регионов осадки — маловероятны. 2 августа возможны дожди с грозами только в Ровенской области и в Карпатах. 3 августа также есть вероятность отдельных грозовых дождей — на востоке, а также в Днепропетровской, Запорожской и Полтавской областях.

По данным Укргидрометцентра, 3 августа в Украине задождит, но не везде Фото: Укргидрометцентр

Прогноз погоды свидетельствует, что в столице температура воздуха разогреется до 26-28 градусов. В целом будет сухо и солнечно.

"Печальный Маковей...", — добавила Диденко.

Прогноз погоды: угроза пожаров

В Укргидрометцентре предупредили о чрезвычайном уровне пожарной опасности до 2 августа. Угроза будет актуальна для южных регионов (кроме Одесской области), а также Днепропетровской, Харьковской, Сумской и Тернопольской областей.

Регионы, где ожидается повышенная пожарная опасность на выходных Фото: Укргидрометцентр

Напомним, 1 августа украинцы празднуют Маковея 2025, известное также как Медовый Спас. Фокус разобрался, какие есть традиции в этот день и чего делать нельзя.

По прогнозу погоды от Укргидрометцентра, следующая неделя начнется с кратковременных дождей и температурного рекорда в +37 градусов. Уже 4 августа ожидается изменение погоды в Украине.