"Печальний Маковій": Діденко розповіла, якою буде погода у перші вихідні серпня (карти)

У низці регіонів до кінця тижня оголошена підвищена пожежна небезпека. Однак серпнева спека понад 30 градусів очікується не всюди, місцями відповідно до прогнозу погоди й проллються дощі.

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2 та 3 серпня очікувати на суттєву зміну температури в Україні не доводиться. Про це повідомила у Telegram синоптикиня Наталка Діденко.

Прогноз погоди на вихідні

Протягом дня стовпчики термометрів фіксуватимуть від +25 до +28 градусів. Однак у південних та східних регіонах буде спекотніше — від +30 до +33 градусів. Місцями на півдні спека сягатиме й 33-35 градусів тепла.

В Укргідрометцентрі спрогнозували сонячну погоду на 2 серпня Фото: Укргідрометцентр

У більшості регіонів опади — малоймовірні. 2 серпня можливі дощі з грозами лише у Рівненській області й у Карпатах. 3 серпня також є ймовірність окремих грозових дощів — на сході, а також в Дніпропетровській, Запорізькій і Полтавській областях.

За даними Укргідрометцентру, 3 серпня в Україні задощить, але не всюди Фото: Укргідрометцентр

Прогноз погоди свідчить, що у столиці температура повітря розігріється до 26-28 градусів. Загалом буде сухо та сонячно.

"Печальний Маковій…", — додала Діденко.

Прогноз погоди: загроза пожеж

В Укргідрометцентрі попередили про надзвичайний рівень пожежної небезпеки до 2 серпня. Загроза буде актуальна для південних регіонів (окрім Одещини), а також Дніпропетровської, Харківської, Сумської й Тернопільської областей.

Регіони, де очікується підвищена пожежна небезпека на вихідних Фото: Укргідрометцентр

Нагадаємо, 1 серпня українці святкують Маковія 2025, відоме також як Медовий Спас. Фокус розібрався, які є традиції у цей день і чого робити не можна.

За прогнозом погоди від Укргідрометцентру, наступний тиждень розпочнеться з короткочасних дощів і температурного рекорду у +37 градусів. Вже 4 серпня очікується зміна погоди в України.