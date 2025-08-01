Урожай под угрозой: в Украине появились вредители хуже саранчи (фото)

Кроме саранчи, в южных регионах Украины появился еще один опасный вредитель — южноамериканская томатная моль. Насекомое объедает все части растений.

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Насекомое повреждает цветковые растения, но ее основная кормовая база — это томаты, сообщило Николаевское областное управление Госпродпотребслужбы.

Моль проедает большие дыры на листьях, выгрызают стебли и побеги, зеленые плоды. Все это приводит к большим потерям урожая в теплицах и в открытом грунте.

Потери урожая от такой моли могут достигать 100%

Поврежденные ею томаты плохо хранятся и в конечном итоге загнивают. Потери урожая от такой моли могут достигать 100%, в селе Шевченково Николаевской области уже ввели карантин.

Вредителя обнаружили с помощью феромонных ловушек. Взрослая особь моли похожа на небольшую бабочку с размахом крыльев до 10 мм коричнево-серого окраса.

Южноамериканская томатная моль распространяется через свежие плоды томатов, баклажанов и перца. Кроме этого, он передается вместе с рассадой, грунтом, упаковочными материалами или садовым инвентарем.

Американская белая бабочка есть деревья под Львовом

Во Львовской области также заметили опасного вредителя — американскую белую бабочку. Карантинный режим ввели на в поселке Дидилов на территории площадью 0,325 гектар.

Вредителя завезли в Европу из Северной Америки, его гусеница питается листьями более 300 видов деревьев и кустов: шелковицей, яблоней, грушей, сливой, грецким орехом, вишней и другими плодами.

Бабочка создает паутинные гнезда на ветках деревьев и грызет листья. Также она быстро размножается: самка откладывает до 2000 яиц. Если не вмешаться сразу, вредитель распространяется очень быстро.

Фокус уже писал, что саранча добралась и до Львовской области. Несколько насекомых могли попасть в фуру на Херсонской области при перевозке арбузов.

Напомним, в Украине из саранчи начали готовить необычные деликатесы. Повар Дмитрий Горбачов сделал саранчу в кляре и пожарил ее на сковороде с чесноком.