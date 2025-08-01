Урожай під загрозою: в Україні з'явилися шкідники гірші за сарану (фото)

Крім сарани, у південних регіонах України з'явився ще один небезпечний шкідник — південноамериканська томатна міль. Комаха об'їдає всі частини рослин.

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Комаха пошкоджує квіткові рослини, але її основна кормова база — це томати, повідомило Миколаївське обласне управління Держпродспоживслужби.

Моль проїдає великі дірки на листках, вигризає стебла і пагони, зелені плоди. Усе це призводить до великих втрат урожаю в теплицях і у відкритому ґрунті.

Втрати врожаю від такої молі можуть сягати 100%.

Пошкоджені нею томати погано зберігаються і в кінцевому підсумку загнивають. Втрати врожаю від такої молі можуть сягати 100%, у селі Шевченкове Миколаївської області вже ввели карантин.

Шкідника виявили за допомогою феромонних пасток. Доросла особина молі схожа на невеликого метелика з розмахом крил до 10 мм коричнево-сірого забарвлення.

Південноамериканська томатна міль поширюється через свіжі плоди томатів, баклажанів і перцю. Крім цього, вона передається разом із розсадою, ґрунтом, пакувальними матеріалами або садовим інвентарем.

Американський білий метелик їсть дерева під Львовом

У Львівській області також помітили небезпечного шкідника — американського білого метелика. Карантинний режим ввели на в селищі Дідилів на території площею 0,325 гектар.

Шкідника завезли в Європу з Північної Америки, його гусінь харчується листям понад 300 видів дерев і кущів: шовковицею, яблунею, грушею, сливою, волоським горіхом, вишнею та іншими плодами.

Метелик створює павутинні гнізда на гілках дерев і гризе листя. Також він швидко розмножується: самка відкладає до 2000 яєць. Якщо не втрутитися одразу, шкідник поширюється дуже швидко.

Фокус уже писав, що сарана дісталася і до Львівської області. Кілька комах могли потрапити в фуру на Херсонщині під час перевезення кавунів.

Нагадаємо, в Україні з сарани почали готувати незвичайні делікатеси. Кухар Дмитро Горбачов зробив сарану в клярі та посмажив її на сковороді з часником.