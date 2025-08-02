Дожди с грозами и температура до +34: синоптики рассказали о погоде на воскресенье (карты)

Завтра на подавляющем большинстве территории Украины будет преобладать сухая и теплая погода, но местами будет идти дождь.

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В воскресенье, 2-го августа, дожди с грозами пройдут в восточных областях, на юго-востоке, а также местами в западных областях, сообщила синоптик Наталья Диденко.

Также она опубликовала карту, на которой наглядно видно, где именно будет идти дождь.

Карта дождей на воскресенье, 3 августа Фото: соцсети

Красные пятна, объяснила синоптик, на самом деле не такие угрожающие, как выглядят. Это, по ее словам, лишь зоны дождей разной интенсивности, на что и указывает цвет.

Остальная территория, сообщила она, будет находиться в зоне сухой погоды.

Температура воздуха будет высокой, предупредила Наталка Диденко, отметив, что в течение дня ожидается +28...+32, а на юге и востоке даже +30...+34 градуса.

В Киеве в воскресенье 3 августа будет сухо и солнечно. Температура воздуха составит +26...+28 градусов.

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"Печальный Маковей": Диденко рассказала, какой будет погода в первые выходные августа (карты)

Ближайший дождь в столице предполагается только в следующую среду, 6-го августа, отметила синоптик.

В Укргидрометцентре также предостерегли относительно непогоды.

Карта погоды на 3 августа Фото: укргидрометцентр

Согласно прогнозам, в воскресенье на Закарпатье, Прикарпатье и юго-востоке страны предполагается неустойчивая погода, местами с кратковременным дождем и грозой.

Напомним, по прогнозу погоды от Укргидрометцентра, следующая неделя начнется с кратковременных дождей и температурного рекорда в +37 градусов. Уже 4 августа ожидается изменение погоды в Украине.