Дожди с грозами и температура до +34: синоптики рассказали о погоде на воскресенье (карты)
Завтра на подавляющем большинстве территории Украины будет преобладать сухая и теплая погода, но местами будет идти дождь.
В воскресенье, 2-го августа, дожди с грозами пройдут в восточных областях, на юго-востоке, а также местами в западных областях, сообщила синоптик Наталья Диденко.
Также она опубликовала карту, на которой наглядно видно, где именно будет идти дождь.
Красные пятна, объяснила синоптик, на самом деле не такие угрожающие, как выглядят. Это, по ее словам, лишь зоны дождей разной интенсивности, на что и указывает цвет.
Остальная территория, сообщила она, будет находиться в зоне сухой погоды.
Температура воздуха будет высокой, предупредила Наталка Диденко, отметив, что в течение дня ожидается +28...+32, а на юге и востоке даже +30...+34 градуса.
В Киеве в воскресенье 3 августа будет сухо и солнечно. Температура воздуха составит +26...+28 градусов.Важно
Ближайший дождь в столице предполагается только в следующую среду, 6-го августа, отметила синоптик.
В Укргидрометцентре также предостерегли относительно непогоды.
Согласно прогнозам, в воскресенье на Закарпатье, Прикарпатье и юго-востоке страны предполагается неустойчивая погода, местами с кратковременным дождем и грозой.
Напомним, по прогнозу погоды от Укргидрометцентра, следующая неделя начнется с кратковременных дождей и температурного рекорда в +37 градусов. Уже 4 августа ожидается изменение погоды в Украине.