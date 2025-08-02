Дощі з грозами та температура до +34: синоптики розповіли про погоду на неділю (карти)

Завтра на переважній більшості території України переважатиме суха й тепла погода, але подекуди дощитиме.

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У неділю, 2-го серпня, дощі з грозами пройдуть у східних областях, на південному сході, а також місцями в західних областях, повідомила синоптикиня Наталка Діденко.

Також вона опублікувала карту, на якій наочно видно, де саме дощитиме.

Карта дощів на неділю, 3 серпня Фото: соцмережi

Червоні плями, пояснила синоптикиня, насправді не такі загрозливі, як виглядають. Це, за її словами, лише зони дощів різної інтенсивності, на що й вказує колір.

Решта території, повідомила вона, перебуватиме у сухій погоді.

Температура повітря буде високою, попередила Наталка Діденко, зауваживши, що протягом дня очікується +28…+32, а на півдні та сході навіть +30…+34 градуси.

У Києві у неділю 3 серпня буде сухо та сонячно. Температура повітря складатиме +26…+28 градусів.

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Найближчий дощ у столиці передбачається аж наступної середи, 6-го серпня, зауважила синоптикиня.

В Укргідрометцентрі також застерегли щодо негоди.

Карта погоди на 3 серпня Фото: укргідрометцентр

Згідно з прогнозами, у неділю на Закарпатті, Прикарпатті та південному сході країни передбачається нестійка погода, місцями з короткочасним дощем і грозою.

Нагадаємо, за прогнозом погоди від Укргідрометцентру, наступний тиждень розпочнеться з короткочасних дощів і температурного рекорду у +37 градусів. Вже 4 серпня очікується зміна погоди в України.