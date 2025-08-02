Дощі з грозами та температура до +34: синоптики розповіли про погоду на неділю (карти)
Завтра на переважній більшості території України переважатиме суха й тепла погода, але подекуди дощитиме.
У неділю, 2-го серпня, дощі з грозами пройдуть у східних областях, на південному сході, а також місцями в західних областях, повідомила синоптикиня Наталка Діденко.
Також вона опублікувала карту, на якій наочно видно, де саме дощитиме.
Червоні плями, пояснила синоптикиня, насправді не такі загрозливі, як виглядають. Це, за її словами, лише зони дощів різної інтенсивності, на що й вказує колір.
Решта території, повідомила вона, перебуватиме у сухій погоді.
Температура повітря буде високою, попередила Наталка Діденко, зауваживши, що протягом дня очікується +28…+32, а на півдні та сході навіть +30…+34 градуси.
У Києві у неділю 3 серпня буде сухо та сонячно. Температура повітря складатиме +26…+28 градусів.Важливо
Найближчий дощ у столиці передбачається аж наступної середи, 6-го серпня, зауважила синоптикиня.
В Укргідрометцентрі також застерегли щодо негоди.
Згідно з прогнозами, у неділю на Закарпатті, Прикарпатті та південному сході країни передбачається нестійка погода, місцями з короткочасним дощем і грозою.
Нагадаємо, за прогнозом погоди від Укргідрометцентру, наступний тиждень розпочнеться з короткочасних дощів і температурного рекорду у +37 градусів. Вже 4 серпня очікується зміна погоди в України.