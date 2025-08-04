Россияне забирают квартиры в оккупированных районах: WSJ выяснила, как украинцев лишают жилья

Коренные жители России скупают недвижимость на оккупированных территориях Украины, желая встретить пенсию у моря. Вернувшимся домой украинцам советуют забыть о своих квартирах и домах.

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Российские власти замещают население Донецкой области, как это было в 1930-е годы при политике СССР по индустриализации региона. Приезжие россияне получают ряд льгот, в том числе почти нулевую ставку по ипотеке на покупку жилья, пишет газета The Wall Street Journal (WSJ).

В одном из объявлений расхваливается "величественный стиль" архитектуры здания в Мариуполе и его выгодное расположение в 15 минутах ходьбы от моря. Единственная оговорка — дом поврежден в ходе боевых действий.

Речь идет о четырехэтажном "Доме с часами", известном памятнике сталинской архитектуры, построенном в 1950-х годах на проспекте Мира. Жильцы говорят, что дом уже продали приехавшим из России.

В первые недели войны в Мариуполе были уничтожены целые районы и знаменитый металлургический завод "Азовсталь". Теперь риэлторы расхваливают чистоту воздуха в городе.

В Мариуполе были уничтожены целые районы в начале вторжения РФ

"Нам, прежним владельцам квартир, отказали в праве повторного заселения", — рассказала журналистам местная жительница Елена Пудак, у матери которой была просторная квартира в этом доме.

Квартиры украинцев в Мариуполе забирают: как россияне скупают недвижимость

На оккупированной территории назначеныне Россией "власти" конфисковали тысячи квартир, объявив их "бесхозными". Бежавшие от войны украинцы столкнулись с серьезным препятствием — подтверждением права собственности или получения компенсации.

Россиянка из Сибири, рассказала, как ее слепило яркое солнце, когда впервые приехала в Мариуполь в 2024 году. Она купила в этом городе квартиру, требующую небольшого ремонта и теперь хочет провести там пенсию, исполнив мечту мужа о жизни у моря.

Житель Мариуполя Александр Носоченко рассказал, как российский военный занял его дачу на берегу моря на окраине города. Массовый приток россиян открыл рынок недвижимости в разрушенном городе.

"Пока рабочие расчищали завалы, риелторы по дешевке скупали недвижимость у бежавших жителей", — указывают авторы материала.

Жильцы "Дома с часами" выехали на подконтрольную Украине территорию, в Россию и страны Европы, но часть из них переживали осаду города в подвале здания, пока летом не появилась протечка. "Власти" города решили снести здание. По словам главы ассоциации жильцов Марии Тиховской, во время сноса сломались три экскаватора.

"Будто сам дом сопротивлялся сносу", — объясняла она.

Тем не менее жильцы рассчитывали получить квартиры в обновленном доме, реконструкцию которого вел филиал "Роскапстрой", принадлежащий Министерству строительства России.

Вместо просторных двухкомнатных квартир застройщик сделал преимущественно студии и открыл офис продаж рядом с участком. Среди покупателей был риелтор из Мариуполя, который забронировал три квартиры в новом "Доме с часами".

Все квартиры распродали за неделю, причем большинство покупателей были из России.

Как отвоевать право на квартиру в Мариуполе?

Когда начались строительные работы, жители города обратившись в местные органы оккупационные власти, где им сказали, что закон изменился. Жители больше не имеют права на переселение в свои прежние дома, а имеют право на переселение в любое место в пределах городской черты.

Мать Елены Пудак пыталась вернуться в Мариуполь, чтобы получить компенсацию за свою квартиру. Ей не позволили даже прибыть в российский аэропорт Шереметьево, единственный законный пункт въезда для украинцев, желающих вернуться на оккупированные территории.

Объяснений ей не предоставили, Пудак подозревает, что оккупационные власти пытаются не допустить въезд украинцев с имущественными претензиями.

Жители "Дома с часами" подавали иск против так называемых "властей ДНР", утверждая, что их права как новоиспеченных граждан России нарушили. В письме на имя президента России Владимира Путина они изложили свою позицию, но ответа не последовало. В конце 2025 года суд вынес решение не в их пользу.

Напомним, в конце 23 марта 2023 года оккупанты грозили жителям ЖК "Невский" выселением из выданных им квартир. Это произошло после того, как они благодарили президента РФ Владимира Путина за "кусочек рая".

Фокус ранее представлял подборку разбитых россиянами главных культурных и социальных объектов Украины. В список вошел Драматический театр в Мариуполе, на который захватчики скинули две тяжелые авиабомбы.