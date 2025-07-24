"Привоз", Драмтеатр и другие: ТОП-5 социальных объектов в Украине, разбитых ВС РФ (фото)

Россия каждый день атакует мирные города Украины. Ракеты и дроны наносят стране непоправимый ущерб. Фокус представляет подборку разбитых россиянами главных, по мнению редакции, культурных и социальных объектов в Украине, которые пострадали с начала полномасштабного вторжения.

Related video

Министерство культуры Украины подсчитало, что в стране за время полномасштабной войны к 21 июля разрушено или повреждено более полутора тысяч памятников культурного наследия и почти 2400 объектов культурной инфраструктуры.

Больше всего разрушений в Донецкой, Харьковской, Херсонской, Киевской, Николаевской и Сумской областях. Около 1000 объектов, защищенные Женевской конвенцией, разрушены, подсчитали аналитики газеты The New York Times.

Сотни больниц, церквей, школ и других социальных объектов уже не восстановить. Фокус решил составить ТОП-5 главных культурных и социальных объектов, которые пострадали от рук российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения.

Драматический театр в Мариуполе

Мариупольский драмтеатр оккупанты разрушили еще в начале полномасштабного вторжения в Украину. Бомбардировка ценного объекта прошла 16 марта 2022 года: на театр скинули две тяжелые авиабомбы, хотя перед ним большими буквами люди написали "ДЕТИ".

Скульптуры Драмтеатра невероятным образом уцелели

Скульптуры невероятным образом уцелели, но их окончательно потеряли из-за безответственного отношения россиян. Очевидцы трагедии говорили, что после ударов погибла почти половина находившихся внутри и снаружи здания.

Украинские власти сообщали, что в здании Драмтеатра прятались около 1000 мирных жителей. Количество жертв могло дойти до 600.

Россияне обещают восстановить театр к августу 2025 года, а первый спектакль якобы можно видеть уже в конце 2025 года.

Больница "Охматдет" в Киеве

Во время массированной ракетной атаки ВС РФ по Киеву 8 июля 2024 года ракеты попали в детскую больницу "Охматдет".

Большого числа жертв удалось избежать благодаря быстрой реакции на сигнал воздушной тревоги. Медики успели вывести детей в укрытие из отделения токсикологии и диализа, но врач-нефролог, которая пошла проверить ситуацию, погибла.

Два корпуса больницы "Охматдет" собирались снести Фото: Константин и Влада Либеровы

Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко говорил, что два корпуса больницы снесут, а на их месте построят другой.

Процесс восстановления больницы неоднократно сопровождался скандалами из-за выделения денег: застройщики завышали цены на услуги в несколько раз.

Россия 8 июля 2024 года нанесла массированный ракетный удар по многим городам Украины, но больше всего тогда пострадал Киев. От взрывов погибли 33 человека, еще более 120 получили ранения.

Самолет Ан-225 "Мрия"

Крупнейший в истории авиации самолет Ан-225 "Мрія", уничтоженный российскими военными в аэропорту Гостомеля в феврале 2022 года, не подлежит восстановлению. Удар уничтожил кабину пилотов с оборудованием, носовую секцию фюзеляжа, двигатель, шасси и часть крыла.

"Мрію" построили в единственном экземпляре в 1980-х годах на авиационном заводе имени Антонова. Сейчас предприятие снимает с него детали для строительства нового лайнера.

Ан-225 "Мрия" создавался с амбициозной задачей. Самолет должен был участвовать в одной из самых сложных и важных задач СCCР по поддержке космической программы.

Здания обладминистрации и Дворца спорта в Харькове

Утром 1 марта армия России ударила ракетами по площади Свободы в центре Харькова. Здание обладминистрации получило сильные повреждения, в тот день погибли более 30 человек.

Первый удар по зданию ОГА россияне нанесли ракетой "Искандер"

СМИ писали, что первый удар по зданию ОГА россияне нанесли ракетой "Искандер". Какое вооружение применили для второго удара, не известно. Имеются предположения, что это была тяжелая бомба "ФАБ-500".

Кроме этого, из-за войны с Россией разрушено здание харьковского Дворца спорта.

По Дворцу спорта в Харькове ударили баллистическими ракетами

Оккупанты 1 сентября 2024 года нанесли удары по городу несколькими баллистическими ракетами типа "Искандер-М".

Дворец спорта был одной из крупнейших спортплощадок в городе. В нем часто устраивали соревнования, концерты и разные публичные мероприятия.

Рынок "Привоз" и Приморский бульвар в Одессе

Знаменитый одесский рынок "Привоз" за время большой войны не раз оказывался под ударом российских войск. Последний раз ударные дроны "Шахед" атаковали старейший в Европе рынок ночью 24 июля.

Привоз - один из старейших рынков в Европе

Взрывы разрушили историческое здание рынка, фруктовый павильон. Люди пытаются спасти уцелевший товар.

От удара россиян пострадал Приморский бульвар, визитная карточка Одессы, входящая в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Приморский бульвар - это визитная карточка Одессы

Беспилотник упал посреди бульвара и взорвался, в результате были выбиты окна в исторических зданиях, побиты фонари и скамейки.

Напомним, армия РФ атаковала ракетами Черкассы ночью 24 июля. В городе пострадали семь человек, включая ребенка.

Российские войска нанесли массированный удар по Украине 24 июля после третьего раунда мирных переговоров в Стамбуле. Стороны говорили об обменах военнопленных и гражданских.