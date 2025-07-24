"Привоз", Драмтеатр та інші: ТОП 5 соціальних об'єктів в Україні, розбитих ЗС РФ (фото)

Росія щодня атакує мирні міста України. Ракети і дрони завдають країні непоправної шкоди. Фокус представляє добірку розбитих росіянами головних, на думку редакції, культурних і соціальних об'єктів в Україні, які постраждали з початку повномасштабного вторгнення.

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Міністерство культури України підрахувало, що в країні за час повномасштабної війни до 21 липня зруйновано або пошкоджено понад півтори тисячі пам'яток культурної спадщини та майже 2400 об'єктів культурної інфраструктури.

Найбільше руйнувань у Донецькій, Харківській, Херсонській, Київській, Миколаївській та Сумській областях. Близько 1000 об'єктів, захищених Женевською конвенцією, зруйновано, підрахували аналітики газети The New York Times.

Сотні лікарень, церков, шкіл та інших соціальних об'єктів уже не відновити. Фокус вирішив скласти ТОП 5 головних культурних і соціальних об'єктів, які постраждали від рук російських окупантів з початку повномасштабного вторгнення.

Драматичний театр у Маріуполі

Маріупольський драмтеатр окупанти зруйнували ще на початку повномасштабного вторгнення в Україну. Бомбардування цінного об'єкта відбулося 16 березня 2022 року: на театр скинули дві важкі авіабомби, хоча перед ним великими літерами люди написали "ДЕТИ".

Скульптури Драмтеатру неймовірним чином уціліли

Скульптури неймовірним чином уціліли, але їх остаточно втратили через безвідповідальне ставлення росіян. Очевидці трагедії говорили, що після ударів загинула майже половина тих, хто перебував усередині та зовні будівлі.

Українська влада повідомляла, що в будівлі Драмтеатру ховалися близько 1000 мирних жителів. Кількість жертв могла дійти до 600.

Росіяни обіцяють відновити театр до серпня 2025 року, а перший спектакль нібито можна бачити вже наприкінці 2025 року.

Лікарня "Охматдит" у Києві

Під час масованої ракетної атаки ЗС РФ по Києву 8 липня 2024 року ракети влучили в дитячу лікарню "Охматдит".

Великої кількості жертв вдалося уникнути завдяки швидкій реакції на сигнал повітряної тривоги. Медики встигли вивести дітей в укриття з відділення токсикології та діалізу, але лікарка-нефрологиня, яка пішла перевірити ситуацію, загинула.

Два корпуси лікарні "Охматдит" збиралися знести Фото: Костянтин і Влада Ліберови

Міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко говорив, що два корпуси лікарні знесуть, а на їхньому місці побудують інший.

Процес відновлення лікарні неодноразово супроводжувався скандалами через виділення грошей: забудовники завищували ціни на послуги в кілька разів.

Росія 8 липня 2024 року завдала масованого ракетного удару по багатьох містах України, але найбільше тоді постраждав Київ. Від вибухів загинули 33 людини, ще понад 120 дістали поранення.

Літак Ан-225 "Мрія"

Найбільший в історії авіації літак Ан-225 "Мрія", знищений російськими військовими в аеропорту Гостомеля в лютому 2022 року, не підлягає відновленню. Удар знищив кабіну пілотів з обладнанням, носову секцію фюзеляжу, двигун, шасі та частину крила.

"Мрію" побудували в єдиному екземплярі в 1980-х роках на авіаційному заводі імені Антонова. Зараз підприємство знімає з нього деталі для будівництва нового лайнера.

Ан-225 "Мрія" створювався з амбітним завданням. Літак мав брати участь в одному з найскладніших і найважливіших завдань СРСР з підтримки космічної програми.

Будівлі обладміністрації та Палацу спорту в Харкові

Уранці 1 березня армія Росії вдарила ракетами по площі Свободи в центрі Харкова. Будівля обладміністрації зазнала сильних пошкоджень, того дня загинуло понад 30 осіб.

Перший удар по будівлі ОДА росіяни завдали ракетою "Іскандер"

ЗМІ писали, що перший удар по будівлі ОДА росіяни завдали ракетою "Іскандер". Яке озброєння застосували для другого удару, не відомо. Є припущення, що це була важка бомба "ФАБ-500".

Крім цього, через війну з Росією зруйновано будівлю харківського Палацу спорту.

По Палацу спорту в Харкові вдарили балістичними ракетами

Окупанти 1 вересня 2024 року завдали ударів по місту кількома балістичними ракетами типу "Іскандер-М".

Палац спорту був одним із найбільших спортмайданчиків у місті. У ньому часто влаштовували змагання, концерти та різні публічні заходи.

Ринок "Привоз" і Приморський бульвар в Одесі

Знаменитий одеський ринок "Привоз" за час великої війни не раз опинявся під ударом російських військ. Востаннє ударні дрони "Шахед" атакували найстаріший у Європі ринок вночі 24 липня.

Привоз — один із найстаріших ринків у Європі

Вибухи зруйнували історичну будівлю ринку, фруктовий павільйон. Люди намагаються врятувати вцілілий товар.

Від удару росіян постраждав Приморський бульвар, візитна картка Одеси, що входить до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.

Приморський бульвар — це візитна картка Одеси

Безпілотник упав посеред бульвару і вибухнув, унаслідок чого було вибито вікна в історичних будівлях, побито ліхтарі та лавки.

Нагадаємо, армія РФ атакувала ракетами Черкаси вночі 24 липня. У місті постраждали семеро людей, включно з дитиною.

Російські війська завдали масованого удару по Україні 24 липня після третього раунду мирних переговорів у Стамбулі. Сторони говорили про обміни військовополонених і цивільних.