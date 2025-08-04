Росіяни забирають квартири в окупованих районах: WSJ з'ясувала, як українців позбавляють житла

Корінні жителі Росії скуповують нерухомість на окупованих територіях України, бажаючи зустріти пенсію біля моря. Українцям, які повернулися додому, радять забути про свої квартири та будинки.

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Російська влада заміщає населення Донецької області, як це було в 1930-ті роки під час політики СРСР з індустріалізації регіону. Приїжджі росіяни отримують низку пільг, зокрема майже нульову ставку за іпотекою на купівлю житла, пише газета The Wall Street Journal (WSJ).

В одному з оголошень розхвалюється "величний стиль" архітектури будівлі в Маріуполі та її вигідне розташування за 15 хвилин ходьби від моря. Єдине застереження — будинок пошкоджено під час бойових дій.

Йдеться про чотириповерховий "Будинок з годинником", відому пам'ятку сталінської архітектури, збудовану в 1950-х роках на проспекті Миру. Мешканці кажуть, що будинок уже продали тим, хто приїхав із Росії.

У перші тижні війни в Маріуполі було знищено цілі райони і знаменитий металургійний завод "Азовсталь". Тепер рієлтори розхвалюють чистоту повітря в місті.

У Маріуполі було знищено цілі райони на початку вторгнення РФ

"Нам, колишнім власникам квартир, відмовили у праві повторного заселення", — розповіла журналістам місцева жителька Олена Пудак, у матері якої була простора квартира в цьому будинку.

Квартири українців у Маріуполі забирають: як росіяни скуповують нерухомість

На окупованій території призначена Росією "влада" конфіскувала тисячі квартир, оголосивши їх "безгоспними". Українці, які втекли від війни, зіткнулися із серйозною перешкодою — підтвердженням права власності або отримання компенсації.

Росіянка із Сибіру розповіла, як її сліпило яскраве сонце, коли вперше приїхала до Маріуполя 2024 року. Вона купила в цьому місті квартиру, що потребує невеликого ремонту, і тепер хоче провести там пенсію, виконавши мрію чоловіка про життя біля моря.

Житель Маріуполя Олександр Носоченко розповів, як російський військовий зайняв його дачу на березі моря на околиці міста. Масовий приплив росіян відкрив ринок нерухомості в зруйнованому місті.

"Поки робітники розчищали завали, рієлтори задешево скуповували нерухомість у мешканців-утікачів", — вказують автори матеріалу.

Мешканці "Будинку з годинником" виїхали на підконтрольну Україні територію, в Росію і країни Європи, але частина з них переживали облогу міста в підвалі будівлі, поки влітку не з'явилося протікання. "Влада" міста вирішила знести будівлю. За словами голови асоціації мешканців Марії Тиховської, під час знесення зламалися три екскаватори.

"Ніби сам будинок чинив опір знесенню", — пояснювала вона.

Проте мешканці розраховували отримати квартири в оновленому будинку, реконструкцію якого вела філія "Роскапстрой", що належить Міністерству будівництва Росії.

Замість просторих двокімнатних квартир забудовник зробив переважно студії та відкрив офіс продажів поруч із ділянкою. Серед покупців був рієлтор із Маріуполя, який забронював три квартири в новому "Будинку з годинником".

Усі квартири розпродали за тиждень, причому більшість покупців були з Росії.

Як відвоювати право на квартиру в Маріуполі?

Коли почалися будівельні роботи, жителі міста звернулись до місцевих органів окупаційної влади, де їм сказали, що закон змінився. Мешканці більше не мають права на переселення до своїх колишніх будинків, а мають право на переселення в будь-яке місце в межах міської межі.

Мати Олени Пудак намагалася повернутися до Маріуполя, щоб отримати компенсацію за свою квартиру. Їй не дозволили навіть прибути в російський аеропорт "Шереметьєво", єдиний законний пункт в'їзду для українців, які бажають повернутися на окуповані території.

Пояснень їй не надали, Пудак підозрює, що окупаційна влада намагається не допустити в'їзд українців із майновими претензіями.

Жителі "Будинку з годинником" подавали позов проти так званої "влади ДНР", стверджуючи, що їхні права як новоспечених громадян Росії порушили. У листі на ім'я президента Росії Володимира Путіна вони виклали свою позицію, але відповіді не було. Наприкінці 2025 року суд виніс рішення не на їхню користь.

Нагадаємо, наприкінці 23 березня 2023 року окупанти погрожували мешканцям ЖК "Невський" виселенням із виданих їм квартир. Це сталося після того, як вони дякували президенту РФ Володимиру Путіну за "шматочок раю".

Фокус раніше представляв добірку розбитих росіянами головних культурних і соціальних об'єктів України. До списку увійшов Драматичний театр у Маріуполі, на який загарбники скинули дві важкі авіабомби.