Масштабный пожар в Кривом Роге: погибли работники предприятия, продолжается тушение (видео)

В Кривом Роге спасатели борются с огнем на крупном производстве в Покровском районе. В результате пожара есть погибшие.

Related video

Как сообщает ГСЧС, инцидент произошел в одноэтажном производственном здании. Пламя охватило территорию площадью около 1 тысячи квадратных метров. К ликвидации последствий привлечено более 30 спасателей и 12 единиц спецтехники.

По данным спасателей, во время чрезвычайного происшествия погибли три человека. Пожар возник утром, тушение до сих пор продолжается.

Местные Telegram-каналы уточняют, что возгорание произошло на территории предприятия ООО "Фабрика теста", которое занимается поставками хлебобулочной продукции в торговые сети и пекарни города.

СМИ со ссылкой на источники информируют, что вероятной причиной пожара могли стать сварочные работы. Предварительно известно, что среди погибших — двое сотрудников фасовочного цеха и одна женщина.

Сообщается, что мужчины, которые работали в фасовочном отделе, были возрастом около 20 лет, а женщине — примерно 50.

Спасатели продолжают тушение, точные причины возгорания и другие обстоятельства происшествия устанавливаются.

Напомним, сегодня во Львове вспыхнул отель "Власта": есть пострадавшие, один человек получил сильные ожоги.

Пожар и дым возле Запорожской АЭС: грозит ли станции блэкаут.