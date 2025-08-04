Масштабна пожежа у Кривому Розі: загинули працівники підприємства, триває гасіння (відео)

У Кривому Розі рятувальники борються з вогнем на великому виробництві у Покровському районі. Унаслідок пожежі є загиблі.

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Як повідомляє ДСНС, інцидент стався в одноповерховій виробничій будівлі. Полум’я охопило територію площею близько 1 тисячі квадратних метрів. До ліквідації наслідків залучено понад 30 рятувальників і 12 одиниць спецтехніки.

За даними рятувальників, під час надзвичайної події загинули троє людей. Пожежа виникла зранку, гасіння досі триває.

Місцеві Telegram-канали уточнюють, що займання сталося на території підприємства ТОВ "Фабрика тіста", яке займається постачанням хлібобулочної продукції до торгівельних мереж та пекарень міста.

ЗМІ з посиланням на джерела інформують, що ймовірною причиною пожежі могли стати зварювальні роботи. Попередньо відомо, що серед загиблих – двоє співробітників фасувального цеху та одна жінка.

Повідомляється, що чоловіки, які працювали у фасувальному відділі, були віком близько 20 років, а жінці – приблизно 50.

Рятувальники продовжують гасіння, точні причини займання та інші обставини події встановлюються.

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