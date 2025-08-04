До нескольких дней: в Крыму вводят веерное отключение мобильного интернета

В оккупированном Крыму и южных регионах РФ будут веерно отключать мобильный интернет, причем время отключения может составлять от нескольких часов до нескольких дней.

Related video

Отключения затронут такие города как Симферополь, Ялта, Евпатория, сообщает "Первый Севастопольский".

Всего же меры по отключению охватывают 60 регионов и принимаются по федеральной команде с осени 2024 года — без предупреждения и согласования с местными властями.

Как объяснили в Оперативном штабе Крыма, такие меры – для исключения возможности управления и наведения вражеских, то есть украинских дронов.

Жителям и гостям Крыма власти рекомендуют пользоваться городскими, офисными, домашними подключениями и Wi-Fi для доступа к интернету, вызова такси, использованию банковских приложений. При этом звонки и СМС по сотовым каналам связи будут доступны.

Об отключении мобильного интернета в Крыму по требованиям безопасности еще 17 декабря 2024 года объявило так называемое Министерство внутренней политики, информации и связи региона.

Тогда советник оккупационного главы Крыма Олег Крючков добавил, что отключать мобильный интернет могут в любое, а не только ночное время.

При этом интернет-провайдеры будут предоставлять услуги в обычном режиме, на качестве проводного интернета изменения не скажутся.

Ранее мы писали, как в начале полномасштабного вторжения Россия захватила украинский интернет на оккупированных территориях.