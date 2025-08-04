До кількох днів: у Криму запроваджують віялове відключення мобільного інтернету

В окупованому Криму і південних регіонах РФ будуть віялово відключати мобільний інтернет, причому час відключення може становити від кількох годин до кількох днів.

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Відключення торкнуться таких міст, як Сімферополь, Ялта, Євпаторія, повідомляє "Первый Севастопольский".

Загалом же заходи з відключення охоплюють 60 регіонів і вживаються за федеральною командою з осені 2024 року — без попередження та узгодження з місцевою владою.

Як пояснили в Оперативному штабі Криму, такі заходи — для унеможливлення управління і наведення ворожих, тобто українських дронів.

Жителям і гостям Криму влада рекомендує користуватися міськими, офісними, домашніми підключеннями і Wi-Fi для доступу до інтернету, виклику таксі, використання банківських додатків. При цьому дзвінки і СМС стільниковими каналами зв'язку будуть доступні.

Про відключення мобільного інтернету в Криму за вимогами безпеки ще 17 грудня 2024 року оголосило так зване Міністерство внутрішньої політики, інформації та зв'язку регіону.

Тоді радник окупаційного глави Криму Олег Крючков додав, що відключати мобільний інтернет можуть у будь-який, а не тільки нічний час.

При цьому інтернет-провайдери надаватимуть послуги у звичайному режимі, на якості дротового інтернету зміни не позначаться.

Раніше ми писали, як на початку повномасштабного вторгнення Росія захопила український інтернет на окупованих територіях.