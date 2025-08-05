Прогноз погоды в Украине на 4 августа: где будут дожди и жара до +34 (карта)

В Украине 5 августа прогнозируется жаркая погода и в основном без осадков. Днем температура воздуха может подняться до +34 градусов.

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В течение дня возможна переменная облачность, а в западных регионах — небольшие дожди и туман. Об этом сообщил Украинский гидрометеорологический центр.

Ветер преимущественно северо-западный со скоростью 5-10 м/с. На юге Украины воздух прогреется днем от 30 до 34 градусов, а ночью ожидается 18-23 градусов.

В остальных украинских регионах днем 24-29 градусов, а ночью 14-19 градусов выше нуля.

Сильная жара выше 30 градусов распространится на юго-восток

В Карпатах дождь, утром местами туман, а днем температура будет в пределах 18-23 градусов.

Одновременно синоптики прогнозируют с 4 по 7 августа чрезвычайный уровень пожарной опасности в Украине из-за жаркой погоды.

Cиноптик Наталья Диденко тоже сообщила о жаркой погоде 5 августа в Украине. Сильная жара выше 30 градусов распространится на Днепропетровскую область, Кировоградскую и часть районов Полтавской области.

По ее данным, 6 августа дожди ожидаются на западе, севере и в центре Украины. На юге и востоке в этот день будет жарко.

Погода в Киеве на 5 августа

В Киеве 5 августа ожидается переменная облачность и без осадков. В течение дня возможен северо-западный ветер со скоростью 5-10 м/с.

Температура воздуха в Киеве днем от +27 до +29, а ночью — от +17 до +19 градусов. В Киевской области днем +27…+29 градусов, ночью — от +14 до +19.

Напомним, в понедельник, 4 августа, на юго-востоке Украины также была жаркая погода. Дожди с грозами ожидались на западе страны.

Фокус также писал о магнитных бурях в Украине в начале августа. Метеочувствительные люди могут почувствовать ухудшение самочувствия.