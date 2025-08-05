Прогноз погоди в Україні на 4 серпня: де будуть дощі та спека до +34 (карта)

В Україні 5 серпня прогнозується спекотна погода і переважно без опадів. Удень температура повітря може піднятися до +34 градусів.

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Протягом дня можлива мінлива хмарність, а в західних регіонах — невеликі дощі та туман. Про це повідомив Український гідрометеорологічний центр.

Вітер переважно північно-західний зі швидкістю 5-10 м/с. На півдні України повітря прогріється вдень від 30 до 34 градусів, а вночі очікується 18-23 градуси.

В інших українських регіонах вдень 24-29 градусів, а вночі 14-19 градусів вище нуля.

Сильна спека вище 30 градусів пошириться на південний схід

У Карпатах дощ, вранці місцями туман, а вдень температура буде в межах 18-23 градусів.

Водночас синоптики прогнозують із 4 до 7 серпня надзвичайний рівень пожежної небезпеки в Україні через спекотну погоду.

Синоптикиня Наталка Діденко теж повідомила про спекотну погоду 5 серпня в Україні. Сильна спека вище 30 градусів пошириться на Дніпропетровську область, Кіровоградську та частину районів Полтавської області.

За її даними, 6 серпня дощі очікуються на заході, півночі та в центрі України. На півдні та сході цього дня буде спекотно.

Погода в Києві на 5 серпня

У Києві 5 серпня очікується мінлива хмарність і без опадів. Протягом дня можливий північно-західний вітер зі швидкістю 5-10 м/с.

Температура повітря в Києві вдень від +27 до +29, а вночі — від +17 до +19 градусів. У Київській області вдень +27...+29 градусів, вночі — від +14 до +19.

Нагадаємо, у понеділок, 4 серпня, на південному сході України також була спекотна погода. Дощі з грозами очікувалися на заході країни.

Фокус також писав про магнітні бурі в Україні на початку серпня. Метеочутливі люди можуть відчути погіршення самопочуття.