Трагедия на Волыни: 11-летний мальчик наехал на младшую сестру, она погибла

По данным полиции, мальчик сам сел за руль машины, которая стояла в гараже. 2-летняя девочка погибла, еще один ребенок получил травмы.

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Трагический инцидент произошел вечером 4 августа в селе Немир. Об этом 5 августа сообщила пресс-служба полиции Волынской области.

Предварительно, 11-летний мальчик самостоятельно сел за руль Audi, воспользовавшись отсутствием взрослых. Он начал выезжать из гаража, и под колесами машины оказались двое детей. 2-летняя сестра, на которую был совершен наезд, погибла от полученных травм на месте.

Также пострадал 7-летний брат, которого задела машина. Он получил незначительные телесные повреждения, госпитализированным не был.

"Следователи внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины. Правоохранители выясняют все обстоятельства трагедии", — отметили в ведомстве.

Речь идет о статье о нарушении водителем правил безопасности дорожного движения, которое повлекло смерть потерпевшего.

Напомним, 31 июля в полиции произошло смертельное ДТП — машина сбила пешехода 1998 года рождения, который оказался ветераном на протезе. Водитель сбежал с места аварии, бросив мужчину умирать на трассе.

Ранее, 12 июля, на территории аквапарка в Полтавской области погиб 6-летний мальчик. По данным полиции, ребенок случайно упал в бассейн, спасти его не удалось. Мальчика достали из воды уже без сознания.