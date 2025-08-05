Трагедія на Волині: 11-річний хлопчик наїхав на молодшу сестру, вона загинула

За даними поліції, хлопчик сам сів за кермо машини, яка стояла у гаражі. 2-річна дівчинка загинула, ще одна дитина отримала травми.

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Трагічний інцидент стався ввечері 4 серпня у селі Немир. Про це 5 серпня повідомила пресслужба поліції Волинської області.

Попередньо, 11-річний хлопчик самостійно сів за кермо Audi, скориставшись відсутністю дорослих. Він почав виїжджати з гаража, і під колесами машини опинились двоє дітей. 2-річна сестра, на яку було скоєно наїзд, загинула від отриманих травм на місці.

Також постраждав 7-річний брат, якого зачепила автівка. Він отримав незначні тілесні ушкодження, госпіталізованим не був.

"Слідчі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України. Правоохоронці з’ясовують усі обставини трагедії", — зауважили у відомстві.

Йдеться про статтю про порушення водієм правил безпеки дорожнього руху, яке спричинило смерть потерпілого.

Нагадаємо, 31 липня у поліції сталася смертельна ДТП — машина збила пішохода 1998 року народження, який виявився ветераном на протезі. Водій втік з місця аварії, покинувши чоловіка помирати на трасі.

Раніше, 12 липня, на території аквапарку у Полтавській області загинув 6-річний хлопчик. За даними поліції, дитина випадково впала у басейн, врятувати її не вдалося. Хлопчика дістали з води вже непритомним.