Мэр Ивано-Франковска выругался матом на активиста из-за вопроса ОСМД (видео)

Инцидент произошел во время августовского приема граждан. Но суть скандала не совсем понятна, ведь в соцсетях появилась лишь часть видеозаписи.

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Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив перешел на лексику 18+ к иванофранковцу, который пришел к нему на прием в рабочее время 4 августа. Об этом сообщил сам гражданский активист Богдан Козак, который выложил полную версию видео у себя на Facebook. В соцсетях появилась только часть ролика.

Руслан Марцинкив на встрече с гражданами

На видео мужчина, который снимает видео, объясняет Марцинкиву, что он общественный активист, на что тот говорит: "Вы не общественный активист — вы общественный долбо***б". Мужчина в долгу не остается и говорит, что Марцинкив "сам долбо***б". До этого Марцинкив говорил мужчине, что не хочет с ним общаться, потому что он "хамит".

Козак утверждает, что 4 августа, по приглашению председателя ОСМД "Млынарская" Татьяны Кульпа, пошли вместе с активистом Степаном Гавриленко на прием к мэру.

ОСМД обратилось к нему почти месяц назад, чтобы он помог им защитить их право на пользование землей для обслуживания их дома на ул. Млынарская, 9, о чем они уже просят два года. На последней сессии участок передали местной фирме в аренду на 10 лет.

"Этим решением четыре семьи оставили без земли, хотя они много лет ею пользуются. Это решение стало для них неожиданным, поскольку мэр обещал никому не давать этот участок в пользование", — сообщил Козак.

Он заявил, что подчеркнул мэру, чтобы проводились слушания согласно Уставу общины в нерабочее время, ведь нужна встреча мэра с общественность по вопросу застроек в городе.

"После этого мэр будто "взбесился". В мою сторону прозвучали ругань нецензурная, обзывания, обвинения, что я получаю какие-то деньги от каких-то отделов и т. д. По указанию мэра муниципальные работники в количестве трех человек меня насильно вывели из зала", — рассказал Козак и заявил, что вызвал полицию и написал заявление о препятствовании деятельности общественному деятелю и применении силы.

Сам Руслан Марцинкив скандал не комментировал, отметил лишь, что 4 августа провел встречу с гражданами и более 6 часов общался с жителями Ивано-Франковска.

Руслан Марцинкив на встрече с гражданами Фото: Соцсети

Напомним, городской голова Ивано-Франковска Руслан Марцинкив в случае если с ним что-то произойдет, поручил секретарю горсовета в случае необходимости возглавить город. Он рассказал, что время от времени ездит на линию фронта и уже дважды был в ситуации, которая угрожала его жизни. Поэтому решил, что на такой случай должен передать город в надежные руки.

Также Фокус рассказывал, что сейчас на Ивано-Франковщине живет блогер из Ирака, который учит украинский язык и хочет купить дом в селе.