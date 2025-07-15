"Я уже бандеровец": блогер из Ирака показал свою жизнь в украинской глубинке (видео)

Мустафа Фавади родился и вырос в Багдаде (Ирак), где сделал успешную карьеру ютубера, собрав на своем канале свыше шести миллионов подписчиков, однако в 2018 году принял необычное решение.

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Молодой человек решил переехать в Украину, чтобы здесь вести свой блог и помогать матери, сообщает "Суспільне".

Мустафа рано потерял отца, и ему пришлось стать кормильцем семьи. В 2017-м он создал канал на YouTube и начал его развивать, чтобы поддерживать свою мать.

Идея поехать за границу возникла у него, когда на канале уже было три миллиона подписчиков. В Украине у в медицинском университете учился друг, который и пригласил его. Он описывал Украину как очень хорошую страну, где можно выучить язык, общаться с людьми и делать более интересный контент для блога.

Мустафа снимает в селе контент для своих подписчиков

В 2018-м он приехал в Украину. Первый год он жил в Киеве, где учил русский язык, потом были Харьков, Одесса, Луцк и Ровно. Когда Мустафа перебрался в Ивано-Франковск, то начал учить украинский язык и уже довольно неплохо им овладел. В этом городе он провел четыре года.

Уже около 10 месяцев он живет в селе Демешковцы Галицкой общины Ивано-Франковской области, где снимает старый дом 1959 постройки с мыслью выкупить его, а также обустраивает спортзал, потому что, говорит мужчина, 30 минут езды до города для него далековато.

Молодой человек признается, что поначалу никто не верил в его затею.

"Никто не верил, что я смогу жить в деревне. Друзья и бывшая девушка говорили: Что ты будешь делать сам в деревне? "по фану"", – говорит он.

Все это время Мустафа не перестает учить украинский язык и каждый день старается запоминать пять новых слов. Он не скрывает, что это непростой процесс, но чем больше он учит и общается с людьми, тем больше понимает и уже даже может использовать в речи синонимы.

По словам мужчины, дом он нашел по объявлению на ОЛХ. В нем нет канализации, жилье старое, но это не остановило иракца. Теперь он потихоньку делает ремонт, черпая необходимые знания на YouTube, и возвращает в него жизнь.

На канал иракца подписаны 6,15 млн людей

Он сам покрасил и поштукатурил стены, постелил ламинат, отремонтировал старую мебель, поставил бойлер.

У него много планов по обустройству территории, и мужчина не планирует останавливаться.

Из живности у Мустафы – кошки Тама и Люся, которые на двоих привели шестерых котят, а также еще несколько взрослых кошек.

Он с удовольствием общается с соседями и хвалит их. Они же угощают его местными блюдами и отзываются о нем как о добром и воспитанном человеке, который не пьет алкоголь и очень хорошо говорит на украинском языке.

Мустафа мечтает, чтобы война закончилась, и верит, что "все будет Украина".

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