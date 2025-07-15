"Я вже бандерівець": блогер з Іраку показав своє життя в українській глибинці (відео)

Мустафа Фаваді народився і виріс у Багдаді (Ірак), де зробив успішну кар'єру ютубера, зібравши на своєму каналі понад шість мільйонів передплатників, проте 2018 року прийняв незвичайне рішення.

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Молодий чоловік вирішив переїхати в Україну, щоб тут вести свій блог і допомагати матері, повідомляє "Суспільне".

Мустафа рано втратив батька, і йому довелося стати годувальником сім'ї. У 2017-му він створив канал на YouTube і почав його розвивати, щоб підтримувати свою матір.

Ідея поїхати за кордон виникла в нього, коли на каналі вже було три мільйони підписників. В Україні в медичному університеті навчався друг, який і запросив його. Він описував Україну як дуже гарну країну, де можна вивчити мову, спілкуватися з людьми і робити цікавіший контент для блогу.

Мустафа знімає в селі контент для своїх підписників

У 2018-му він приїхав в Україну. Перший рік він жив у Києві, де вчив російську мову, потім були Харків, Одеса, Луцьк і Рівне. Коли Мустафа перебрався до Івано-Франківська, то почав вчити українську мову і вже доволі непогано її опанував. У цьому місті він провів чотири роки.

Уже близько 10 місяців він мешкає в селі Демешківці Галицької громади Івано-Франківської області, де винаймає старий будинок 1959 року побудови з думкою викупити його, а також облаштовує спортзал, бо, каже чоловік, 30 хвилин їзди до міста для нього далеченько.

Молодий чоловік зізнається, що спочатку ніхто не вірив у його затію.

"Ніхто не вірив, що я зможу жити в селі. Друзі та колишня дівчина казали: Що ти будеш робити сам у селі? "по фану"", — каже він.

Увесь цей час Мустафа не перестає вчити українську мову і щодня намагається запам'ятовувати п'ять нових слів. Він не приховує, що це непростий процес, але що більше він вчить і спілкується з людьми, то більше розуміє і вже навіть може використовувати в мовленні синоніми.

За словами чоловіка, будинок він знайшов за оголошенням на ОЛХ. У ньому немає каналізації, житло старе, але це не зупинило іракця. Тепер він потихеньку робить ремонт, черпаючи необхідні знання на YouTube, і повертає в нього життя.

На канал іракця підписані 6,15 млн людей

Він сам пофарбував і поштукатурив стіни, постелив ламінат, відремонтував старі меблі, поставив бойлер.

У нього багато планів з облаштування території, і чоловік не планує зупинятися.

З живності у Мустафи — кішки Тама і Люся, які на двох привели шістьох кошенят, а також ще кілька дорослих кішок.

Він із задоволенням спілкується із сусідами і хвалить їх. Вони ж пригощають його місцевими стравами і відгукуються про нього як про добру і виховану людину, яка не п'є алкоголь і дуже добре розмовляє українською мовою.

Мустафа мріє, щоб війна закінчилася, і вірить, що "все буде Україна".

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